Туристический поезд «Бобренок» начнет курсировать с остановкой у села Никольское

Posted 25 августа, 14:39
Published 25 августа, 14:39
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Поезд стартует со станции Воронеж-1 в 09:10 и прибывает на о. п. 14 км в 10:49, а на станцию Хава — в 11:06. В обратный путь «Бобренок» отправляется со станции Хава в 14:12, совершая остановку на о. п. 14 км в 14:29. Прибытие состава в Воронеж — в 16:03.
Стоит отметить, что «Бобренок» представляет собой современно оснащенный рельсовый автобус РА-2, который состоит из трех вагонов. Он возит туристов в природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова, начиная с апреля. Туристический поезд делает остановки на станциях Отрожка, Сомово, Тресвятская, Графская, о. п. им. Пескова, о. п. 14 км.
Уточнить сведения о часах отбытия и прибытия поезда можно по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный) или посредством мобильного приложения «РЖД Пассажирам», о чем предупреждает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.