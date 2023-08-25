«Три прилёта, в том числе по магазину»: два человека ранены при обстреле приграничья

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Елизаветовки в Курской области. У мужчины — ранения ног, он находится в тяжёлом состоянии. Женщина получила осколочные ранения.
За состоянием пациентов следят медики центральной районной больницы. При необходимости пострадавших перевезут в областную больницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Всего в деревне Елизаветовка зафиксировали три прилёта, в том числе по магазину.
Напомним, что в начале августа на территории монастыря в Курской области упал беспилотник. Пострадал ребёнок: у него были лёгкие осколочные ранения предплечья и руки.