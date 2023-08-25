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Два человека пострадали при обстреле Елизаветовки Курской области

«Три прилёта, в том числе по магазину»: два человека ранены при обстреле приграничья

25 августа 2023, 13:15
Фото: 1MI

Два человека пострадали при обстреле Елизаветовки Курской области

Происшествие случилось 25 августа. Пострадали мужчина и женщина: первый находится в тяжёлом состоянии, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
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Обстрел

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Елизаветовки в Курской области. У мужчины — ранения ног, он находится в тяжёлом состоянии. Женщина получила осколочные ранения.

За состоянием пациентов следят медики центральной районной больницы. При необходимости пострадавших перевезут в областную больницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Всего в деревне Елизаветовка зафиксировали три прилёта, в том числе по магазину.

Напомним, что в начале августа на территории монастыря в Курской области упал беспилотник. Пострадал ребёнок: у него были лёгкие осколочные ранения предплечья и руки.

Беспилотник упал на территории монастыря в приграничье: пострадал ребёнок
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