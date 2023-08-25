Сувенирная продукция для фестиваля «Белгород в цвету» обошлась в 712 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Согласно документам госзакупки, Дирекция фестивалей областного центра заключила контракт на оказание услуг по разработке и изготовлению сувенирной и раздаточной продукции в рамках проведения фестиваля «Белгород в цвету» в 2023 году.
Стоимость контракта составила 712 тысяч рублей. За эти средства подрядчик должен напечатать карты и программы на информационные стенды, обклеить капельки (13 штук), поставить фризы (25 штук), дипломы с тиснением (50 штук), дипломы А4 (100 штук), пакеты (300 штук), ленты для бейджей (200 штук), бейджи (200 штук), навигационные модули на территорию фестиваля (15 штук) и таблички (90 штук).
Договор заключили 23 августа. Кто является подрядчиком, в документах не указано.
Напомним, ранее стало известно, что для фестиваля «Белгород в цвету» закупили «Сад-павильон» с водоёмом и декоративными растениями. На это потратили 2,3 млн рублей.