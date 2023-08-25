Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Белгород в цвету

Сувенирная продукция для фестиваля «Белгород в цвету» обошлась в 712 тысяч рублей

25 августа 2023, 08:56
Фото: 1MI
Белгород в цвету
Кроме сувениров подрядчик поставит раздаточную продукцию. Контракт заключили 23 августа. Всего на закупку выделили 712 тысяч рублей.

Согласно документам госзакупки, Дирекция фестивалей областного центра заключила контракт на оказание услуг по разработке и изготовлению сувенирной и раздаточной продукции в рамках проведения фестиваля «Белгород в цвету» в 2023 году.

Стоимость контракта составила 712 тысяч рублей. За эти средства подрядчик должен напечатать карты и программы на информационные стенды, обклеить капельки (13 штук), поставить фризы (25 штук), дипломы с тиснением (50 штук), дипломы А4 (100 штук), пакеты (300 штук), ленты для бейджей (200 штук), бейджи (200 штук), навигационные модули на территорию фестиваля (15 штук) и таблички (90 штук).

Договор заключили 23 августа. Кто является подрядчиком, в документах не указано.

Напомним, ранее стало известно, что для фестиваля «Белгород в цвету» закупили «Сад-павильон» с водоёмом и декоративными растениями. На это потратили 2,3 млн рублей.

Для фестиваля «Белгород в цвету» закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями
Узнать подробнее
Читайте также:
Цветы, флаги, кувалды: как выглядит народный мемориал в честь Пригожина в БелгородеЖители Белгорода несут цветы в память о ПригожинеВ парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»
#Город#Фестиваль#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Сувениры#Белгород#Кристина Семенчук#Закупка#Фестиваль Белгород в цвету
Подпишитесь
Белгородскую область атаковал беспилотник: сработала система ПВО
Сегодня, 11:03
Белгородский застройщик «Вега» требует с налоговой через суд 17,4 млн рублей
Сегодня, 08:27
На Соборной в Белгороде убрали фотографии Пригожина и Уткина
Сегодня, 10:26
В Белгороде начали подготавливать бронеплёнку для школ и детсадов
Сегодня, 12:12
Стали известны подробности об украденном памятнике итальянцам в Белгородской области
Сегодня, 08:16
Цветы, флаги, кувалды: как выглядит народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде
Сегодня, 07:17