Сувенирная продукция для фестиваля «Белгород в цвету» обошлась в 712 тысяч рублей

Стоимость контракта составила 712 тысяч рублей. За эти средства подрядчик должен напечатать карты и программы на информационные стенды, обклеить капельки (13 штук), поставить фризы (25 штук), дипломы с тиснением (50 штук), дипломы А4 (100 штук), пакеты (300 штук), ленты для бейджей (200 штук), бейджи (200 штук), навигационные модули на территорию фестиваля (15 штук) и таблички (90 штук).