Стало известно, когда покажут фильм «Барби» в Белгороде

Фильм «Барби» сняла режиссёр Грета Гервиг. В главных ролях — Марго Роби (Барби) и Райан Гослинг (Кен). По сюжету Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда Барби начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии. Картина собрала преимущественно положительные отзывы и запомнилась всем трендом, когда реальных людей с помощью нейросети изображали куклами в стилистике фильма. Возрастное ограничение фильма — 12+.