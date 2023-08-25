Стало известно, когда покажут фильм «Барби» в Белгороде

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Картину «Барби» точно будут показывать в кинотеатрах сети «Гринн», а также в «Русиче». В соцсетях кинотеатров «Синема Парк», «Радуга» и «Победа» информации о прокате на момент публикации не было.
Ориентировочная дата выхода фильма — девятое сентября. При этом в мире премьера фильма прошла уже давно, 21 июля.
Вероятно, в этот раз зрителей ждут армянские копии фильмов — об этом сообщают СМИ. Ранее фильмы возили из Казахстана. Но не так давно крупные кинокомпании вычислили продавцов, так что схему поставок в регион пиратских копий для больших экранов пришлось менять.
Журналист Бел.Ру обратился за комментарием к управляющему кинотеатра «ГриннФильм». Отвечать на вопрос, армянская ли это копия фильма, менеджер нам отказался.
Фильм «Барби» сняла режиссёр Грета Гервиг. В главных ролях — Марго Роби (Барби) и Райан Гослинг (Кен). По сюжету Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда Барби начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии. Картина собрала преимущественно положительные отзывы и запомнилась всем трендом, когда реальных людей с помощью нейросети изображали куклами в стилистике фильма. Возрастное ограничение фильма — 12+.