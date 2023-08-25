Стали известны подробности об украденном памятнике итальянцам в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Ранее мы писали о том, что установленный между хутором Покладов и селом Гарбузово Алексеевского округа памятник итальянским солдатам был украден. Известно, что во время Великой Отечественной войны советские войска отразили на этой территории атаку трёх итальянских дивизий. Памятник установили родственники погибших, а местные были якобы против его установки. По данным Telegram-канала Mash, за памятником ухаживали неизвестные волонтёры.
С официальным запросом редакция Бел.Ру обратилась в администрацию Алексеевского округа. Нам сообщили, что памятник погибшим итальянским солдатам установили в 1996 году. Сведения о том, кто его установил, отсутствуют. Также в администрации отметили, что за памятником и прилегающей территорией ежегодно ухаживали жители села Гарбузово.
Украли его в ночь с 15 на 16 августа. Глава Гарбузовской территориальной администрации обратился с заявлением в полицию о пропаже объекта (администрация Алексеевского городского округа — собственник, Гарбузовская территориальная администрация — пользователь). 16 августа 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту кражи памятника. В настоящее время ОМВД России по Алексеевскому городскому округу проводит проверку.
Также в Гарбузовской администрации отметили, что жалоб на установку памятника итальянским солдатам не поступало.