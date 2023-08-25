Стали известны подробности об украденном памятнике итальянцам в Белгородской области

Ранее мы писали о том, что установленный между хутором Покладов и селом Гарбузово Алексеевского округа памятник итальянским солдатам был украден. Известно, что во время Великой Отечественной войны советские войска отразили на этой территории атаку трёх итальянских дивизий. Памятник установили родственники погибших, а местные были якобы против его установки. По данным Telegram-канала Mash, за памятником ухаживали неизвестные волонтёры.