Шесть домов в белгородском приграничье пострадали от обстрелов за день

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. За последние сутки в регионе насчитали порядка 80 прилётов. Повреждения получили шесть частных домовладений и два автомобиля.
ВСУ ударили из артиллерии по нескольким сёлам. Пять прилётов зафиксировали в Журавлёвке, в Щетиновке — 11, в Красном Хуторе и МАПП «Нехотеевка» — по два. В Солнцевке с беспилотника сбросили взрывное устройство. Без последствий.
Пять прилётов насчитали в Леоновке. Никто не пострадал. В одном доме выбило окна.
14 снарядов попало на окраину хутора Старый. Четыре прилёта насчитали рядом с Грушевкой. Никто не пострадал, разрушений нет.
Из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину села Безымено. Всего насчитали девять прилётов. Обошлось без последствий.
12 снарядов ударили по селу Середа, по два — по посёлку Красное, селу Архангельское и хутору Панков. Без последствий. Под огнём миномётов была Новая Таволжанка — шесть прилётов. Пострадавших нет. В пяти домах посекло фасады и выбило окна. Повреждены два авто.