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Почти 80 прилётов насчитали в Белгородской области за сутки

Шесть домов в белгородском приграничье пострадали от обстрелов за день

25 августа 2023, 07:46
Фото: 1MI

Почти 80 прилётов насчитали в Белгородской области за сутки

Под обстрелами накануне были пять приграничных районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Без последствий не обошлось — дома и машины пострадали в Валуйском и Шебекинском горокругах.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. За последние сутки в регионе насчитали порядка 80 прилётов. Повреждения получили шесть частных домовладений и два автомобиля.

Белгородский район

ВСУ ударили из артиллерии по нескольким сёлам. Пять прилётов зафиксировали в Журавлёвке, в Щетиновке — 11, в Красном Хуторе и МАПП «Нехотеевка» — по два. В Солнцевке с беспилотника сбросили взрывное устройство. Без последствий.

Валуйский горокруг

Пять прилётов насчитали в Леоновке. Никто не пострадал. В одном доме выбило окна.

Волоконовский район

14 снарядов попало на окраину хутора Старый. Четыре прилёта насчитали рядом с Грушевкой. Никто не пострадал, разрушений нет.

Грайворонский горокруг

Из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину села Безымено. Всего насчитали девять прилётов. Обошлось без последствий.

Шебекинский горокруг

12 снарядов ударили по селу Середа, по два — по посёлку Красное, селу Архангельское и хутору Панков. Без последствий. Под огнём миномётов была Новая Таволжанка — шесть прилётов. Пострадавших нет. В пяти домах посекло фасады и выбило окна. Повреждены два авто.

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