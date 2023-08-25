Шесть домов в белгородском приграничье пострадали от обстрелов за день

12 снарядов ударили по селу Середа, по два — по посёлку Красное, селу Архангельское и хутору Панков. Без последствий. Под огнём миномётов была Новая Таволжанка — шесть прилётов. Пострадавших нет. В пяти домах посекло фасады и выбило окна. Повреждены два авто.