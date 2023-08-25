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Работа в Белгородской области

Рост спроса на рабочую силу: какую работу можно найти в Белгороде

25 августа 2023, 08:54
Фото: Николай Русанов / 1MI
Работа в Белгородской области

В Белгородской области растёт спрос на рабочие специальности

Вопрос трудоустройства никогда не теряет своей актуальности, наоборот — интересует всё больше. Куда бежать белгородцам и что выбрать? Журналисты Бел.Ру провели небольшое расследование и исследовали местную биржу труда.
Сюжет
Работа

Без работы никуда. И старшим, и младшим. Самый популярный вариант поиска, отслеживания и просмотра интересующих граждан вакансий — посмотреть в интернете на различных порталах. Например:

  • Superjob.ru
  • Зарплата.ру
  • HH.ru
  • Работа.ру
  • Карьерист.ру
  • Avito
  • Trudvsem.ru
  • Яндекс.Работа
  • Indeed
  • ГородРабот.ру

Однако удачный выбор места работы можно смело отнести к отдельному разделу чуть ли не самой кропотливой науки. Начинать здесь лучше с общего.

Согласно анализу предложений работодателей от портала «ГородРабот.Ру», средняя зарплата в Белгороде на июль 2023 года составила почти 59,5 тыс. ₽. Осталось, чтобы эти цифры отражали объективную действительность. По сравнению с июнем, сумма средней заработной платы выросла на 2,1%. Неплохой результат за месяц. Всё-таки, как ни крути, Белгороду справедливо удалось стать «зарплатным» лидером Центрального Черноземья. Напомним, что в области зарплату выше, чем в среднем по всей стране, получают 26,1% работников, а доля сотрудников с зарплатой выше, чем две средних по РФ, составила 4,7%.

Зарплата в Белгороде Январь 2023 — Июль 2023Зарплата в Белгороде Январь 2023 — Июль 2023
Зарплата в Белгороде Январь 2023 — Июль 2023Зарплата в Белгороде Январь 2023 — Июль 2023
Зарплата в Белгороде Январь 2023 — Июль 2023
Фото: ГородРабот.Ру / ГородРабот.Ру

Если брать во внимание актуальные на сегодня запросы работодателей для жителей Белгорода, то они исходят от представителей таких сфер труда, как транспорт, логистика, рабочий персонал, и производство. Т.е. белгородцам, которые в срочном порядке ищут работу, стоит обратить внимание на следующие специальности:

  • водитель;
  • менеджер;
  • оператор;
  • продавец;
  • инженер;
  • слесарь;
  • разнорабочий;
  • менеджер по продажам;
  • врач;
  • консультант.

Внимательное изучение популярных сайтов по поиску работы лишь подтверждает приведённую статистику. Для этого мы рассмотрели порталы «ГородРабот.Ру», «Работа России» и «HeadHunter». Вот, что мы там увидели и решили поделиться.

Топ-10 сфер-источников вакансий в Белгороде Январь 2023 — Июль 2023Топ-10 сфер-источников вакансий в Белгороде Январь 2023 — Июль 2023
Топ-10 востребованных профессий в Белгороде Январь 2023 — июль 2023, процентыТоп-10 востребованных профессий в Белгороде Январь 2023 — июль 2023, проценты
Актуальные вакансии БелгородаАктуальные вакансии Белгорода
Актуальные вакансии БелгородаАктуальные вакансии Белгорода
Актуальные вакансии БелгородаАктуальные вакансии Белгорода
Актуальные вакансии БелгородаАктуальные вакансии Белгорода
Актуальные вакансии БелгородаАктуальные вакансии Белгорода
Топ-10 сфер-источников вакансий в Белгороде Январь 2023 — Июль 2023
Фото: ГородРабот.Ру

А вот такая обстановка сейчас на сайте Центра Занятости населения по региону.

Вакансии на сайте Центра Занятости населения БелгородВакансии на сайте Центра Занятости населения Белгород
Вакансии на сайте Центра Занятости населения БелгородВакансии на сайте Центра Занятости населения Белгород
Вакансии на сайте Центра Занятости населения БелгородВакансии на сайте Центра Занятости населения Белгород
Вакансии на сайте Центра Занятости населения Белгород
Фото: Центр Занятости населения Белгород

Пройдёмся немного по самому интересному — заработной плате. Что ещё интересного? На это мы также ответим. К примеру, если снова обратиться к открытой статистике портала «ГородРабот.Ру», можно посмотреть, какие профессии в Белгороде сегодня занимают высокие рейтинги в качестве самых оплачиваемых. Вот они: программист NET (средняя зарплата составляет 300 тыс. ₽), директор по закупкам (200 тыс. ₽), судоводитель (188 тыс. ₽), маркшейдер (180 тыс. ₽), капитан (174 тыс. ₽), трейдер (172 тыс. ₽), водитель-международник (170 тыс. ₽), директор по логистике (164 тыс. ₽), машинист грейдера (156 тыс. ₽) и ведущий консультант (155 тыс. ₽).

Ранее мы писали о том, что Белгород отметили как город с высокой зарплатой учителей (снова лидер по Черноземью со средним значением зарплаты в 51,8 тыс. ₽). Но такое высокое место не помешало Белгороду войти ещё и в «топ» городов по снижению зарплат учителей. И это уже интересно. Мы обнаружили для кого забавные, а для кого и грустные объявлени по данному направлению. Некоторые школы предлагают белгородцам откликнуться в качестве педагогов за зарплату от 16 тыс. ₽ до 30 тыс. ₽. Для сравнения — оплата труда дворника также начинается с 16 тыс. ₽ и даже выше. Только вот и верхний порог может оказаться выше 30 тыс. ₽. Это сравнение профессий, которое многие помнят ещё со школьных парт, старо как мир. Не совсем объективное и весьма обидное, однако очень наглядное. Сильно расстраиваться не стоит, ведь такие случаи хоть и меткие, но редкие.

Зарплаты в Белгороде из вакансий ГородРабот.ру Январь 2023 — Июль 2023Зарплаты в Белгороде из вакансий ГородРабот.ру Январь 2023 — Июль 2023
Зарплаты в Белгороде из вакансий ГородРабот.ру Январь 2023 — Июль 2023
Фото: ГородРабот.Ру

О чём также стоит упомянуть? В июле HR-эксперт Гарри Мурадян поделился общей по России статистикой востребованности на рынке труда в ходе беседы с Lenta.Ru.

«IT-специальности сейчас обогнали другие профессии. Позиции рабочих специальностей стали более востребованными, они на первом месте. Это, например, позиция инженера-механика на заводе, » — рассказал специалист изданию.

Не бойтесь, IT-специалисты остаются всё так же востребованы, пусть и с небольшим отставанием. Также, по словам Мурадяна, ощутимым спросом пользуются юристы, экономисты, маркетологи и HR-специалисты.

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