Рост спроса на рабочую силу: какую работу можно найти в Белгороде

Ранее мы писали о том, что Белгород отметили как город с высокой зарплатой учителей (снова лидер по Черноземью со средним значением зарплаты в 51,8 тыс. ₽). Но такое высокое место не помешало Белгороду войти ещё и в «топ» городов по снижению зарплат учителей. И это уже интересно. Мы обнаружили для кого забавные, а для кого и грустные объявлени по данному направлению. Некоторые школы предлагают белгородцам откликнуться в качестве педагогов за зарплату от 16 тыс. ₽ до 30 тыс. ₽. Для сравнения — оплата труда дворника также начинается с 16 тыс. ₽ и даже выше. Только вот и верхний порог может оказаться выше 30 тыс. ₽. Это сравнение профессий, которое многие помнят ещё со школьных парт, старо как мир. Не совсем объективное и весьма обидное, однако очень наглядное. Сильно расстраиваться не стоит, ведь такие случаи хоть и меткие, но редкие.