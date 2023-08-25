Рост спроса на рабочую силу: какую работу можно найти в Белгороде

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Без работы никуда. И старшим, и младшим. Самый популярный вариант поиска, отслеживания и просмотра интересующих граждан вакансий — посмотреть в интернете на различных порталах. Например:
Однако удачный выбор места работы можно смело отнести к отдельному разделу чуть ли не самой кропотливой науки. Начинать здесь лучше с общего.
Согласно анализу предложений работодателей от портала «ГородРабот.Ру», средняя зарплата в Белгороде на июль 2023 года составила почти 59,5 тыс. ₽. Осталось, чтобы эти цифры отражали объективную действительность. По сравнению с июнем, сумма средней заработной платы выросла на 2,1%. Неплохой результат за месяц. Всё-таки, как ни крути, Белгороду справедливо удалось стать «зарплатным» лидером Центрального Черноземья. Напомним, что в области зарплату выше, чем в среднем по всей стране, получают 26,1% работников, а доля сотрудников с зарплатой выше, чем две средних по РФ, составила 4,7%.
Если брать во внимание актуальные на сегодня запросы работодателей для жителей Белгорода, то они исходят от представителей таких сфер труда, как транспорт, логистика, рабочий персонал, и производство. Т.е. белгородцам, которые в срочном порядке ищут работу, стоит обратить внимание на следующие специальности:
Внимательное изучение популярных сайтов по поиску работы лишь подтверждает приведённую статистику. Для этого мы рассмотрели порталы «ГородРабот.Ру», «Работа России» и «HeadHunter». Вот, что мы там увидели и решили поделиться.
А вот такая обстановка сейчас на сайте Центра Занятости населения по региону.
Пройдёмся немного по самому интересному — заработной плате. Что ещё интересного? На это мы также ответим. К примеру, если снова обратиться к открытой статистике портала «ГородРабот.Ру», можно посмотреть, какие профессии в Белгороде сегодня занимают высокие рейтинги в качестве самых оплачиваемых. Вот они: программист NET (средняя зарплата составляет 300 тыс. ₽), директор по закупкам (200 тыс. ₽), судоводитель (188 тыс. ₽), маркшейдер (180 тыс. ₽), капитан (174 тыс. ₽), трейдер (172 тыс. ₽), водитель-международник (170 тыс. ₽), директор по логистике (164 тыс. ₽), машинист грейдера (156 тыс. ₽) и ведущий консультант (155 тыс. ₽).
Ранее мы писали о том, что Белгород отметили как город с высокой зарплатой учителей (снова лидер по Черноземью со средним значением зарплаты в 51,8 тыс. ₽). Но такое высокое место не помешало Белгороду войти ещё и в «топ» городов по снижению зарплат учителей. И это уже интересно. Мы обнаружили для кого забавные, а для кого и грустные объявлени по данному направлению. Некоторые школы предлагают белгородцам откликнуться в качестве педагогов за зарплату от 16 тыс. ₽ до 30 тыс. ₽. Для сравнения — оплата труда дворника также начинается с 16 тыс. ₽ и даже выше. Только вот и верхний порог может оказаться выше 30 тыс. ₽. Это сравнение профессий, которое многие помнят ещё со школьных парт, старо как мир. Не совсем объективное и весьма обидное, однако очень наглядное. Сильно расстраиваться не стоит, ведь такие случаи хоть и меткие, но редкие.
О чём также стоит упомянуть? В июле HR-эксперт Гарри Мурадян поделился общей по России статистикой востребованности на рынке труда в ходе беседы с Lenta.Ru.
«IT-специальности сейчас обогнали другие профессии. Позиции рабочих специальностей стали более востребованными, они на первом месте. Это, например, позиция инженера-механика на заводе, » — рассказал специалист изданию.
Не бойтесь, IT-специалисты остаются всё так же востребованы, пусть и с небольшим отставанием. Также, по словам Мурадяна, ощутимым спросом пользуются юристы, экономисты, маркетологи и HR-специалисты.