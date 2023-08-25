Полиция проводит проверку по случаю избиения парня с длинными волосами в Белгороде

Потасовка произошла, скорее всего, вечером 24 августа в центре города. Видео опубликовал «Фонарь». По данным очевидцев, группа молодых людей выволокла из автобуса парня и принялась его избивать. Одна из возможных причин конфликта — длинные волосы последнего. Разобрать, из-за чего случилась драка, по видео невозможно: слышно лишь ругань и взаимные претензии. Также нападавшие кричали «тормози, дура»: вероятно, водителю автобуса. После драки молодые люди убежали вверх по проспекту Богдана Хмельницкого.