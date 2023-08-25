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Полиция проводит проверку по случаю избиения парня с длинными волосами в Белгороде

Полиция проводит проверку по случаю избиения парня с длинными волосами в Белгороде

25 августа 2023, 09:36
Фото: 1MI
В Сети стало распространяться видео, на котором молодого парня избивают и выволакивают из автобуса неизвестные на остановке «Стадион» в Белгороде. Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе УМВД по региону, по данному факту проводится проверка.

Потасовка произошла, скорее всего, вечером 24 августа в центре города. Видео опубликовал «Фонарь». По данным очевидцев, группа молодых людей выволокла из автобуса парня и принялась его избивать. Одна из возможных причин конфликта — длинные волосы последнего. Разобрать, из-за чего случилась драка, по видео невозможно: слышно лишь ругань и взаимные претензии. Также нападавшие кричали «тормози, дура»: вероятно, водителю автобуса. После драки молодые люди убежали вверх по проспекту Богдана Хмельницкого.

Журналисты Бел.Ру обратились в пресс-службу УМВД по региону за комментарием. Там нам сообщили, что в ходе мониторинга Сети ролик полицейские уже изучили. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.

Об инциденте стало известно утром 25 августа, однако, судя по кадрам, произошло это вечером. Как сейчас себя чувствует потерпевший, неизвестно.

В Белгороде парня вытолкали из автобуса и избили якобы из-за длинных волос
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