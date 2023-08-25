Подземное призвание

Уходят из этой профессии по одной причине — тяжело. А оставшимся легко? Да, физическая сила в шахте важна, но не это, похоже, главное. Здесь важна сила духа и выносливость. Рассказывают, были случаи, когда мужики с крепким телосложением не выдерживали, а щупленькие на вид ребята выходили в передовики. Так что, независимо от рос­та, веса или возраста истинные шахтёры — это работящие, весёлые, компанейские ребята, открытые и всегда готовые прийти на помощь.