Подрядчика, не выходившего на связь по ремонту поликлиники под Белгородом, заменят

Все эти работы должны завершить до конца года, однако, как считает губернатор Вячеслав Гладков, подрядчик с этой задачей не справляется. Интересно, что ранее подрядчик «пропал» и не выходил на связь с заказчиком. Неделю назад темпы работ планировалось нарастить дополнительными сменами, но изменений не последовало.