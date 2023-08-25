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Подрядчика по капремонту томаровской поликлиники заменят

Подрядчика, не выходившего на связь по ремонту поликлиники под Белгородом, заменят

25 августа 2023, 10:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Подрядчика по капремонту томаровской поликлиники заменят

Проблемы с капремонтом на объекте в Томаровке, где ранее подрядчик перестал выходить на связь, сохраняются. Похожая ситуация со школой №4 в Строителе. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Проблемы с капитальным ремонтом поликлиники Томаровской ЦРБ продолжаются. Согласно проекту, там должны сделать не только капремонт, но и пристройку. Ещё необходимо закупить новое оборудование.

Все эти работы должны завершить до конца года, однако, как считает губернатор Вячеслав Гладков, подрядчик с этой задачей не справляется. Интересно, что ранее подрядчик «пропал» и не выходил на связь с заказчиком. Неделю назад темпы работ планировалось нарастить дополнительными сменами, но изменений не последовало.

Уговаривать выполнять оплаченную работу мы не станем. Поэтому в рамках действующего законодательства сейчас оформляем финансовые претензии и будем менять подрядчика.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В начале августа подрядчики, которые занимались поликлиникой, перестали выходить на связь. Из-за этого капремонт объекта затормозился. В областном минздраве сообщали, что работы должны завершиться до конца года в любом случае.

Однако в Яковлевском округе проблемы не только с медучреждением, но и со строительством школы №4 в Строителе. Как отметил глава региона, ситуация такая же критичная.

Образовательные объекты так же, как и объекты здравоохранения, для нас ключевые. И краснеть перед людьми после срыва сроков никто не собирается.
Вячеслав Гладков

В планах тоже менять подрядчика. Эту задачу возложили на областной минстрой. Необходимо будет возобновить работы со следующей недели с учётом упущенных сроков.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Подрядчики перестали выходить на связь: под Белгородом встал капремонт поликлиники
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