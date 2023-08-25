Подарки от «Стального дерева» для юных музыкантов Старого Оскола

Гости мероприятия смогли не просто послушать хорошую музыку, но и прогуляться по одному из интересных мест Старого Оскола — дендрологическому парку «Ильины». Это особо охраняемая природная территория регионального значения, которая входит в топ-100 парков Белгородчины.