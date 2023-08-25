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Подарки от «Стального дерева» для юных музыкантов Старого Оскола

Подарки от «Стального дерева» для юных музыкантов Старого Оскола

25 августа 2023, 09:28
В Старооскольском дендрологическом парке прошел концерт-открытие проекта «Пой, гитара звонкая». Это результат инициативы участников грантовой программы «Стальное дерево» фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа.

Благодаря победе в конкурсе в детскую школу искусств №3 Старого Оскола приобрели восемь классических гитар различных размеров.

Культурный проект «Пой, гитара звонкая» направлен на создание творческой образовательной среды для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Старого Оскола. Он также поможет повысить профессиональное педагогическое мастерство преподавателей-гитаристов и улучшить исполнительские навыки юных музыкантов.

На концерте-открытии проекта юные гитаристы представили сольные выступления и номера, исполняемые в ансамбле, к ним присоединились и обучающиеся других отделений.

Видеосюжет об открытия проекта можно посмотреть по ссылке.

Гости мероприятия смогли не просто послушать хорошую музыку, но и прогуляться по одному из интересных мест Старого Оскола — дендрологическому парку «Ильины». Это особо охраняемая природная территория регионального значения, которая входит в топ-100 парков Белгородчины.

В открытии проекта приняли участие директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова и начальник отдела социального развития Стойленского ГОКа Елена Гринева. Они поздравили участников с открытием проекта и вручили ребятам полезные подарки.

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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Выступление#Нлмк#Милосердие#Стальное дерево#Артем Черненко
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