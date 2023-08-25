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Грибы

Орловчанка съела поганку и осталась жива

25 августа 2023, 14:22
Фото: 1MI
Грибы
В Орловской области с начала года зарегистрировали несколько случаев отравления грибами. Среди пострадавших были дети, сообщает «Орелtimes».

Несколько случаев отравления грибами зарегистрировали в этом году в Орловской области. Среди пострадавших были дети, сообщает издание со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Так, девочка съела сырые говорушки. Ещё один ребёнок употребил неизвестные грибы.

В другом случае мужчина съел жареный гриб горчанку. Этот гриб можно употреблять в пищу только после предварительного вымачивания в солёной или маринованной форме для удаления горечи.

Пенсионерка в Орловской области отравилась консервированными лисичками. Ещё одной женщине в корзину съедобных грибов попала поганка.

Все пострадавшие остались живы.

В Белгородской области известна статистика по отравлению грибами лишь за 2021 год. Тогда сообщалось, что за девять месяцев отравились 23 жителя региона. Все отравления были бытовыми, летальных исходов не последовало.

С начала года в Белгородской области грибами отравились 23 человека
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#Общество#Черноземье#Грибы#Отравление#Отравление грибами#Орловская область#Поганка
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