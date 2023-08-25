Орловчанка съела поганку и осталась жива

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Несколько случаев отравления грибами зарегистрировали в этом году в Орловской области. Среди пострадавших были дети, сообщает издание со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Так, девочка съела сырые говорушки. Ещё один ребёнок употребил неизвестные грибы.
В другом случае мужчина съел жареный гриб горчанку. Этот гриб можно употреблять в пищу только после предварительного вымачивания в солёной или маринованной форме для удаления горечи.
Пенсионерка в Орловской области отравилась консервированными лисичками. Ещё одной женщине в корзину съедобных грибов попала поганка.
Все пострадавшие остались живы.
В Белгородской области известна статистика по отравлению грибами лишь за 2021 год. Тогда сообщалось, что за девять месяцев отравились 23 жителя региона. Все отравления были бытовыми, летальных исходов не последовало.