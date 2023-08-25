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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Оформление фестиваля «Белгород в цвету» обойдётся в 13,9 млн рублей

Оформление фестиваля «Белгород в цвету» обойдётся в 13,9 млн рублей

25 августа 2023, 12:04
Фото: 1MI
Речь идёт об оформлении арт-объекта «Фонтан» и цветочном оформлении клумб и акцентных цветников. Всего на работы потратят 13,9 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, Дирекция фестивалей областного центра заключила договор на оказание услуг по оформлению территории фестиваля «Белгород в цвету». Стоимость контракта составила 13,9 млн рублей.

Исполнитель должен будет оформить арт-объект «Фонтан» цветами (1,9 млн рублей) и сделать цветочное оформление клумб и акцентных цветников (12 млн рублей).

Контракт заключили с единственным подрядчиком.

Напомним, для фестиваля «Белгород в цвету» закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями, сувенирную продукцию и раздаточный материал, а также арендовали мебель и оборудование.

Дирекция фестивалей арендует мебель и оборудование для «Белгород в цвету»
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