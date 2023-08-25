Оформление фестиваля «Белгород в цвету» обойдётся в 13,9 млн рублей

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Согласно документам госзакупки, Дирекция фестивалей областного центра заключила договор на оказание услуг по оформлению территории фестиваля «Белгород в цвету». Стоимость контракта составила 13,9 млн рублей.
Исполнитель должен будет оформить арт-объект «Фонтан» цветами (1,9 млн рублей) и сделать цветочное оформление клумб и акцентных цветников (12 млн рублей).
Контракт заключили с единственным подрядчиком.
Напомним, для фестиваля «Белгород в цвету» закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями, сувенирную продукцию и раздаточный материал, а также арендовали мебель и оборудование.