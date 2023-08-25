На выходных в Белгородской области будет облачно

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
Завтра, 26 августа, в Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. В некоторых районах области ночь будет туманной. Ветер днём западный 5-10 м/с, ночью переменных направлений 2-7 м/с.
В регионе температура воздуха днём поднимется до 22-27 ˚ тепла, ночью опустится до 9-14˚ тепла. В Белгороде температура ночью достигнет 11-13˚ тепла, днём — от 24 до 26˚ тепла.
В воскресенье, 27 августа, погода также будет облачной, ветер днём юго-западный, ночью северо-западный. Температура днём достигнет 29˚ тепла, ночью — 18˚ тепла.