На Соборной в Белгороде убрали фотографии Пригожина и Уткина

В Белгороде с Соборной площади убрали фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Их портреты ранее установили возле Вечного огня, рядом лежали гвоздики. Однако уже 25 августа фотографий на месте не было, пишет издание. Убрали не только портреты, но и цветы.