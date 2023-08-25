На Соборной в Белгороде убрали фотографии Пригожина и Уткина

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Белгороде с Соборной площади убрали фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Их портреты ранее установили возле Вечного огня, рядом лежали гвоздики. Однако уже 25 августа фотографий на месте не было, пишет издание. Убрали не только портреты, но и цветы.
При этом у основного народного мемориала — за музеем-диорамой — гвоздики и фотографии оставались.
Основной стихийный мемориал появился у памятника жертвам локальных войн. 24 августа сюда белгородцы приносили цветы, свечи, символику ЧВК «Вагнер». Помимо этого, портреты Пригожина и Уткина появились минувшим вечером на Соборной площади.
Самолёт, в списках которого был глава ЧВК «Вагнер» Евгениий Пригожин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Накануне президент Владимир Путин прокомментировал случившееся.