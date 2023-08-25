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С Вечного огня в Белгороде убрали фото Пригожина и Уткина

На Соборной в Белгороде убрали фотографии Пригожина и Уткина

25 августа 2023, 10:26
Фото: Go31
С Вечного огня в Белгороде убрали фото Пригожина и Уткина
Накануне вечером их установили возле Вечного огня. 25 августа фотографий уже не было, пишет Go31.

В Белгороде с Соборной площади убрали фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Их портреты ранее установили возле Вечного огня, рядом лежали гвоздики. Однако уже 25 августа фотографий на месте не было, пишет издание. Убрали не только портреты, но и цветы.

При этом у основного народного мемориала — за музеем-диорамой — гвоздики и фотографии оставались.

Основной стихийный мемориал появился у памятника жертвам локальных войн. 24 августа сюда белгородцы приносили цветы, свечи, символику ЧВК «Вагнер». Помимо этого, портреты Пригожина и Уткина появились минувшим вечером на Соборной площади.

Самолёт, в списках которого был глава ЧВК «Вагнер» Евгениий Пригожин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Накануне президент Владимир Путин прокомментировал случившееся.

Портреты Пригожина и Уткина на Соборной площади вечером 24 августаПортреты Пригожина и Уткина на Соборной площади вечером 24 августа
С Вечного огня в Белгороде убрали фото Пригожина и УткинаС Вечного огня в Белгороде убрали фото Пригожина и Уткина
Портреты Пригожина и Уткина на Соборной площади вечером 24 августа
Фото: Go31
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