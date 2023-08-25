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На Есенина в Белгороде нашли труп

На Есенина в Белгороде нашли труп

25 августа 2023, 09:56
Фото: 1MI
24 августа женщина шла по улице, ей стало плохо, после этого она скончалась.

Вчера, 24 августа, в районе улицы Есенина скончалась женщина. Белгородка шла по улице, ей стало плохо, после чего она скончалась.

Как сообщили Бел.Ру в региональном следственном комитете, признаков криминальной смерти не было, делом занимается полиция.

Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"

Напомним, что ранее труп нашли на улице Железнодорожной в областном центре. По предварительным данным, человек выпал из окна. Инцидент произошёл утром 21 июня. На место выезжали сотрудники следкома.

Кроме того, тело мужчины находили возле дома №8 на ул. Есенина. Известно, что очевидцы вызвали человеку скорую помощь. После приезда скорой медики накрыли его голубой плёнкой.

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#Происшествия#Труп#Следственный комитет#Эксклюзив#Тело#Белгород#Алина Харина
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