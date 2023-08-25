На Есенина в Белгороде нашли труп

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Вчера, 24 августа, в районе улицы Есенина скончалась женщина. Белгородка шла по улице, ей стало плохо, после чего она скончалась.
Как сообщили Бел.Ру в региональном следственном комитете, признаков криминальной смерти не было, делом занимается полиция.
Напомним, что ранее труп нашли на улице Железнодорожной в областном центре. По предварительным данным, человек выпал из окна. Инцидент произошёл утром 21 июня. На место выезжали сотрудники следкома.
Кроме того, тело мужчины находили возле дома №8 на ул. Есенина. Известно, что очевидцы вызвали человеку скорую помощь. После приезда скорой медики накрыли его голубой плёнкой.