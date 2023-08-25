Мэрия Белгорода расторгла контракт по велодорожке и разместила такой же, но дороже

Изначальная цена контракта составляла 16,8 млн рублей. По документам подрядчик должен был благоустроить территорию в районе улицы Разуменская от Пикник-парка до теплиц и оборудовать там велопешеходную дорожку. После торгов договор заключили с ООО «Белгороддорстрой». Компания согласилась провести работы дешевле — за 13,2 млн рублей. Планировалось, что закончат обустраивать улицу к 31 июля.