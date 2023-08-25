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велодорожка

Мэрия Белгорода расторгла контракт по велодорожке и разместила такой же, но дороже

25 августа 2023, 08:59
Фото: 1MI
велодорожка

Мэрия расторгла контракт с «Белгороддорстроем» по велодорожке до Пикник-парка

Мэрия Белгорода в марте этого года заключила контракт с фирмой «Белгороддорстрой». Но, согласно данным с сайта госзакупок, договор позже расторгли. Сейчас горадминистрация разместила новую закупку, но уже на миллион рублей дороже.

Изначальная цена контракта составляла 16,8 млн рублей. По документам подрядчик должен был благоустроить территорию в районе улицы Разуменская от Пикник-парка до теплиц и оборудовать там велопешеходную дорожку. После торгов договор заключили с ООО «Белгороддорстрой». Компания согласилась провести работы дешевле — за 13,2 млн рублей. Планировалось, что закончат обустраивать улицу к 31 июля.

Определили поставщика 27 марта. Но позже, по неуказанным на сайте причинам, договор расторгли.

Спойлер

«Белгороддорстрой» — компания, которая является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области. Оба её совладельца, Рубен и Мадат Дарчиняны, входят в топ-100 самых богатых людей области.

23 августа Управление капитального строительства (УКС) Белгорода разместило аналогичный контракт с аналогичной схемой благоустройства. Но в этот раз цена оказалась выше — уже 17,9 млн рублей. Теперь завершить работы хотят к 30 ноября.

Бел.Ру направит в мэрию запрос, чтобы выяснить, почему отказались от сотрудничества с подрядчиком старым и почему выросла цена контракта.

Напомним, что по контракту на участке от Пикник-парка до кольца рядом с аквапарком должны появиться тротуары, парковки, освещение и озеленение. Будет и велопешеходная дорожка.

От белгородского Пикник-парка до теплицы сделают велодорожку
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#Общество#Мэрия белгорода#Ремонт дорог#Госзакупки#Эксклюзив#Велодорожка#Контракт#Белгород#ООО "Белгороддорстрой"#Управление капитального строительства#Артем Черненко
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