Мэрия Белгорода расторгла контракт по велодорожке и разместила такой же, но дороже

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Изначальная цена контракта составляла 16,8 млн рублей. По документам подрядчик должен был благоустроить территорию в районе улицы Разуменская от Пикник-парка до теплиц и оборудовать там велопешеходную дорожку. После торгов договор заключили с ООО «Белгороддорстрой». Компания согласилась провести работы дешевле — за 13,2 млн рублей. Планировалось, что закончат обустраивать улицу к 31 июля.
Определили поставщика 27 марта. Но позже, по неуказанным на сайте причинам, договор расторгли.
«Белгороддорстрой» — компания, которая является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области. Оба её совладельца, Рубен и Мадат Дарчиняны, входят в топ-100 самых богатых людей области.
23 августа Управление капитального строительства (УКС) Белгорода разместило аналогичный контракт с аналогичной схемой благоустройства. Но в этот раз цена оказалась выше — уже 17,9 млн рублей. Теперь завершить работы хотят к 30 ноября.
Бел.Ру направит в мэрию запрос, чтобы выяснить, почему отказались от сотрудничества с подрядчиком старым и почему выросла цена контракта.
Напомним, что по контракту на участке от Пикник-парка до кольца рядом с аквапарком должны появиться тротуары, парковки, освещение и озеленение. Будет и велопешеходная дорожка.