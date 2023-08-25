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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Купальный сезон завершается в Белгородской области

Купальный сезон завершается в Белгородской области

25 августа 2023, 13:00
Фото: 1MI
Сезон в регионе официально считается закрытым с 25 августа. Несмотря на это, инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоёмы региона, чтобы избежать несчастных случаев на воде.
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МЧС

В МЧС по Белгородской области сообщили о завершении купального сезона. Однако, несмотря на это, инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоёмы региона, чтобы избежать несчастных случаев на воде.

Белгородцы по-прежнему отдыхают у водоёмов из-за тёплой погоды. Тем временем МЧС не может запретить купание даже после завершения купального сезона.

Жителям региона вновь напоминают, что для купания следует выбирать только оборудованные пляжи. Кроме того, спасатели просят белгородцев быть особенно внимательными при купании с маленькими детьми.

Напомним, в селе Незнамово Старооскольского горокруга из реки Убля вытащили труп. Трагедия произошла в начале августа. Тело мужчины обнаружили в не предназначенном для купания месте.

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#Белгородская область#МЧС#Купание#Вода#Дети#Безопасность#Купальный сезон#Наталья Корявых#Водоёмы#Пляжи
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