Купальный сезон завершается в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В МЧС по Белгородской области сообщили о завершении купального сезона. Однако, несмотря на это, инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоёмы региона, чтобы избежать несчастных случаев на воде.
Белгородцы по-прежнему отдыхают у водоёмов из-за тёплой погоды. Тем временем МЧС не может запретить купание даже после завершения купального сезона.
Жителям региона вновь напоминают, что для купания следует выбирать только оборудованные пляжи. Кроме того, спасатели просят белгородцев быть особенно внимательными при купании с маленькими детьми.
Напомним, в селе Незнамово Старооскольского горокруга из реки Убля вытащили труп. Трагедия произошла в начале августа. Тело мужчины обнаружили в не предназначенном для купания месте.