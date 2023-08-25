Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Кириенко подвел итоги работы форума «Защитники Отечества» за 2,5 месяца

Кириенко подвел итоги работы форума «Защитники Отечества» за 2,5 месяца

25 августа 2023, 10:20
Фото: kremlin.ru
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента России, провел заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», в рамках которого были подведены итоги работы за 2,5 месяца с момента запуска филиалов в регионах страны.

С докладом выступила председатель фонда Анна Цивилева.

Как сообщает издание 56orb.ru, Сергей Кириенко является председателем наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». В ходе мероприятия отметили, что с начала запуска работы филиалов фонда в регионах было обработано 173 тысячи обращений. Чаще всего в фонд обращались с вопросами, связанными с назначением социальной поддержки. Из них уже приняты решения по свыше чем 21 тысяче обращений.

Также приняли 12 тысяч решений по вопросам о денежных выплатах за участие в специальной военной операции, свыше 5,6 тысячи решений — по вопросам, связанным с оформлением удостоверения ветерана боевых действий, 13,5 тысячи — по юридической поддержке, свыше семи тысяч решений — по вопросам, связанным с получением льгот по платежам за коммунальные услуги, более 5,6 тысячи — с получением медицинской помощи, более 5,7 тысячи — психологической помощи.

Сергей Кириенко поблагодарил команду фонда «Защитники Отечества» за выполненную работу. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации отметил, что фонд появился всего 2,5 месяца назад и за такой короткий срок его команда выполнила большой объем работы.

Анна Цивилева рассказала, что команда «Защитников Отечества» индивидуально рассматривает каждое обращение, помощь подопечным предоставляется в полном объеме.

Также на заседании обсудили вопросы протезирования и обеспечения техническими средствами реабилитации, медицинской реабилитации и психологической поддержки. Участники отметили, что комплексная реабилитация для ветеранов боевых действий должна быть доступна во всех регионах государства.

Участники заседания рассмотрели вопросы сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов военной спецоперации и членов семей погибших военнослужащих, оказания подопечным, не нуждающимся в медицинской помощи, психологической поддержки для их адаптации к новым условиям жизни и гармонизации отношений в семье.

Руководители фонда регулярно организуют встречи с подопечными в госпиталях, реабилитационных центрах и во время культурных мероприятий. Одним из самых важных мероприятий стал Первый форум ветеранов СВО «Справедливость. Забота. Уважение». В нем участвовали сто пятьдесят ветеранов специальной военной операции.

Также Анна Цивилева отметила, что команда фонда планомерно работает над привлечением к сотрудничеству государственных корпораций, бизнесменов, некоммерческих организаций с целью повышения эффективности оказания поддержки ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов.

Подпишитесь
Белгородскую область атаковал беспилотник: сработала система ПВО
Сегодня, 11:03
Белгородский застройщик «Вега» требует с налоговой через суд 17,4 млн рублей
Сегодня, 08:27
На Соборной в Белгороде убрали фотографии Пригожина и Уткина
Сегодня, 10:26
В Белгороде начали подготавливать бронеплёнку для школ и детсадов
Сегодня, 12:12
Стали известны подробности об украденном памятнике итальянцам в Белгородской области
Сегодня, 08:16
Цветы, флаги, кувалды: как выглядит народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде
Сегодня, 07:17