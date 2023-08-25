Кириенко подвел итоги работы форума «Защитники Отечества» за 2,5 месяца

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
С докладом выступила председатель фонда Анна Цивилева.
Как сообщает издание 56orb.ru, Сергей Кириенко является председателем наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». В ходе мероприятия отметили, что с начала запуска работы филиалов фонда в регионах было обработано 173 тысячи обращений. Чаще всего в фонд обращались с вопросами, связанными с назначением социальной поддержки. Из них уже приняты решения по свыше чем 21 тысяче обращений.
Также приняли 12 тысяч решений по вопросам о денежных выплатах за участие в специальной военной операции, свыше 5,6 тысячи решений — по вопросам, связанным с оформлением удостоверения ветерана боевых действий, 13,5 тысячи — по юридической поддержке, свыше семи тысяч решений — по вопросам, связанным с получением льгот по платежам за коммунальные услуги, более 5,6 тысячи — с получением медицинской помощи, более 5,7 тысячи — психологической помощи.
Сергей Кириенко поблагодарил команду фонда «Защитники Отечества» за выполненную работу. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации отметил, что фонд появился всего 2,5 месяца назад и за такой короткий срок его команда выполнила большой объем работы.
Анна Цивилева рассказала, что команда «Защитников Отечества» индивидуально рассматривает каждое обращение, помощь подопечным предоставляется в полном объеме.
Также на заседании обсудили вопросы протезирования и обеспечения техническими средствами реабилитации, медицинской реабилитации и психологической поддержки. Участники отметили, что комплексная реабилитация для ветеранов боевых действий должна быть доступна во всех регионах государства.
Участники заседания рассмотрели вопросы сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов военной спецоперации и членов семей погибших военнослужащих, оказания подопечным, не нуждающимся в медицинской помощи, психологической поддержки для их адаптации к новым условиям жизни и гармонизации отношений в семье.
Руководители фонда регулярно организуют встречи с подопечными в госпиталях, реабилитационных центрах и во время культурных мероприятий. Одним из самых важных мероприятий стал Первый форум ветеранов СВО «Справедливость. Забота. Уважение». В нем участвовали сто пятьдесят ветеранов специальной военной операции.
Также Анна Цивилева отметила, что команда фонда планомерно работает над привлечением к сотрудничеству государственных корпораций, бизнесменов, некоммерческих организаций с целью повышения эффективности оказания поддержки ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов.