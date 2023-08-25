Кириенко подвел итоги работы форума «Защитники Отечества» за 2,5 месяца

Как сообщает издание 56orb.ru, Сергей Кириенко является председателем наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». В ходе мероприятия отметили, что с начала запуска работы филиалов фонда в регионах было обработано 173 тысячи обращений. Чаще всего в фонд обращались с вопросами, связанными с назначением социальной поддержки. Из них уже приняты решения по свыше чем 21 тысяче обращений.