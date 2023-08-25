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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Фото тематическое

К «цветочному» фестивалю в Белгороде создадут «Белый сад»

25 августа 2023, 13:25
Фото: 1MI
Фото тематическое
Новая визитная карточка областного центра появится на центральной аллее парка Победы у набережной Везёлки. Для создания сада используют 4,5 тыс. многолетников, сообщили в мэрии Белгорода.

Новую визитную карточку Белгорода планируют создать озеленители к фестивалю «Белгород в цвету». «Белый сад» появится на центральной аллее парка Победы у набережной Везёлки.

Презентация сада станет одним из главных событий «цветочного» фестиваля. На площади почти 480 кв. м появится островок типичной белгородской природной зоны. Для создания сада используют 4,5 тыс. многолетников и меловые камни.

В основу «Белого сада» легла концепция, посвящённая пейзажам и растительности региона. Её ранее представили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Теперь это превратится в одно из главных украшений парка Победы, пояснили в горадминистрации.

Ландшафтный архитектор Виктор Проскуряков добавил, что сад будет нести и образовательную функцию. С его помощью белгородцы смогут узнать, какие растения есть на территории региона.

Ранее сообщалось, что оформление фестиваля «Белгород в цвету» обойдётся в 13,9 млн рублей. От исполнителя требуется оформить арт-объект «Фонтан» цветами, на что потребуется 1,9 млн рублей. Также нужно сделать цветочное оформление клумб и акцентных цветников за 12 млн рублей.

Оформление фестиваля «Белгород в цвету» обойдётся в 13,9 млн рублей
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