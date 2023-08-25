К «цветочному» фестивалю в Белгороде создадут «Белый сад»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Новую визитную карточку Белгорода планируют создать озеленители к фестивалю «Белгород в цвету». «Белый сад» появится на центральной аллее парка Победы у набережной Везёлки.
Презентация сада станет одним из главных событий «цветочного» фестиваля. На площади почти 480 кв. м появится островок типичной белгородской природной зоны. Для создания сада используют 4,5 тыс. многолетников и меловые камни.
В основу «Белого сада» легла концепция, посвящённая пейзажам и растительности региона. Её ранее представили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Теперь это превратится в одно из главных украшений парка Победы, пояснили в горадминистрации.
Ландшафтный архитектор Виктор Проскуряков добавил, что сад будет нести и образовательную функцию. С его помощью белгородцы смогут узнать, какие растения есть на территории региона.
Ранее сообщалось, что оформление фестиваля «Белгород в цвету» обойдётся в 13,9 млн рублей. От исполнителя требуется оформить арт-объект «Фонтан» цветами, на что потребуется 1,9 млн рублей. Также нужно сделать цветочное оформление клумб и акцентных цветников за 12 млн рублей.