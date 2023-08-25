Гладков: Сев озимых культур начался в Белгородской области

Также в регионе продолжаются и другие полевые работы. Практически завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Зерновые убрали уже на 90%. А хлеборобы Белгородской области намолотили 2 млн 554 тысячи тонн зерна. В областном правительстве отметили, что в текущем году средняя урожайность выше прошлогодней, она составляет 59,9 ц/га (2022 год- 57,3 ц/га).