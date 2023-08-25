Гладков: Сев озимых культур начался в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Всего в 2023 году под озимые культуры отвели около 400 тысяч га земли. На сегодняшний день к работам приступили в Красногвардейском районе. Там уже засеяли 79 га озимой пшеницы.
Также в регионе продолжаются и другие полевые работы. Практически завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Зерновые убрали уже на 90%. А хлеборобы Белгородской области намолотили 2 млн 554 тысячи тонн зерна. В областном правительстве отметили, что в текущем году средняя урожайность выше прошлогодней, она составляет 59,9 ц/га (2022 год- 57,3 ц/га).
В этом году урожайность даже выше, чем в прошлом — почти 60 центнеров с гектара. Очень надеемся, что погода позволит нашим сельхозпроизводителям всю уборочную кампанию провести в срок.
Вячеслав Гладков
Также сельхозтоваропроизводители Белгородской области приступили к уборке технических культур. Речь идёт о сахарной свёкле. Урожайность также высокая — от 400 до 650 ц/га.
Кроме этого, по оперативным данным, уборка сладких корнеплодов продолжается в Волоконовском, Валуйском, Вейделевском, Красногвардейском и Шебекинском муниципалитетах.
Переработку свёклы запустил и Валуйский сахарный завод. Это означает, что в регионе стартовал очередной сахарный сезон.