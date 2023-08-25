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Posted 25 августа, 09:25

Published 25 августа, 09:25

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Единая система технического аудита будет создана РЖД и Белорусской железной дорогой

Единая система технического аудита будет создана РЖД и Белорусской железной дорогой

25 августа 2023, 09:25
Фото: 1MI
В рамках международного салона «PRO//Движение. Экспо» ОАО «Российские железные дороги» и государственное объединение «Белорусская железная дорога» заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в формировании единой системы технического аудита на предприятиях, специализирующихся на производстве, ремонте и модернизации продукции железнодорожного транспорта.

Документ был подписан заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «РЖД» Анатолием Храмцовым и главным инженером ГО «БЖД» Сергеем Новодворским.

Заключение договора стало следующим шагом в реализации дорожной карты взаимодействия ОАО «РЖД» и ГО «БЖД» в сфере технологической независимости железнодорожного транспорта на период 2022–2023 годов. Дорожную карту утвердили осенью прошлого года.

В рамках заключенного соглашения РЖД и БЖД сформируют единые подходы к проведению технического аудита систем менеджмента, процессов производства, ремонта продукции железнодорожного назначения. Также стороны будут проводить в данной области согласованную научно-техническую политику.

Кроме этого, в планах РЖД и БЖД совместное развитие автоматизации и цифровизации процесса технического аудита. В совокупности это даст возможность реализовать главные задачи по управлению качеством железнодорожной продукции на межгосударственном уровне и предотвратить использование несоответствующей и контрафактной продукции.

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