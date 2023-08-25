Для фестиваля «Белгород в цвету» закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство заключило контракт с фирмой «Европа». Подрядчик должен поставить арт-объект «Сад-павильон» для участия в международном фестивале «Белгород в цвету». Всего на эти цели из средств бюджетного учреждения выделили 2,3 млн рублей.
Арт-объект состоит из скульптурных композиций «Девушка на сфере» и «Кран», водоёма, освещения (прожектор и гирлянда), а также декоративных растений. Речь идёт о прутьевидном просе, лекарственной кровохлебке, горизонтальном можжевельнике, горной сосне, западной туе, тысячелистнике и барбарисе.
Напомним, к фестивалю «Белгород в цвету» на главной аллее парка Победы в областном центре высадят 14 тысяч хризантем. Пока саженцы находятся в теплицах Белгорблагоустройства. Почву в парке уже подготавливают к их высадке.