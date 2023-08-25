Дистанционное обучение — наказание для школьников, считают белгородцы

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Мы опросили жителей Белгорода, что же они думают? Очно-заочное или всё же дистант? Выбор лучшей формы обучения оказался полностью единогласным. С ним согласны даже сами учащиеся. Итак, делимся собранными мнениями.
Все опрошенные без сомнений ответили, что дистанционное обучение намного хуже, чем очное. Они считают, что без прямой коммуникации нет хорошего результата. Дети не видят собственными глазами, как раньше, преподавателей, других учеников. Нет живого общения и вовлечённости в процесс обучения. Дети отвлекаются на другие дела, более интересные, чем трансляция картинки педагога на экране. От этого сильно страдают усидчивость и дисциплина.
«Нам в 40-й школе пообещали, что будет смешанное обучение. Три дня очка, а потом два дня дистант. В первый класс ребёнок пойдёт. Меня, если честно, это не устраивает. Если три дня они спокойно ходят, то почему те два дня откидывают? Может быть, для старшеклассников дистанционка — это вариант, но уж точно не для малышей. Дети не занимаются и теряют своё здоровье», — делится Ольга.
Татьяна и Лилия полностью с этим согласны. Татьяна говорит, что для первоклассников дистанционное обучение не учёба, а наказание. Как и для их родителей, считают женщины. А ведь и правда. Не все маленькие дети, несмотря на их сегодняшнюю продвинутость, могут свободно пользоваться необходимой техникой. Но для начальства на работе родителей это не причина, никто не отпустит. «Увольняться, что ли?» — задумались белгородки. Также Лилия рассказала следующее:
«У меня работают девочки, которые учатся на хирургов. У них всё заочно. Я им сказала, что не дай бог попаду к вам на стол. Болеть, конечно, больше не хочется. Аппендицит убрать? Хорошо. Оп — и минус лёгкое!»
Смешная ситуация, но больше, конечно же, страшная. Сами школьники и студенты признаются, что так оно и есть. Пока ты сидишь дома, нет никакой усидчивости и желания учиться. Многое становится ещё непонятнее, чем могло быть при очном обучении. Не хочется, потому что уже привыкли учиться дистанционно, но всё равно учащиеся возвращения в родные классы и аудитории с нетерпением ждут.
«Есть тут и плюсы, и минусы. Огромный плюс — общение. Минусы — нам, школьникам, надо сдавать ОГЭ, ЕГЭ и так далее. На очке больше мотивации. Давай, иди! Тебя заставляют что-то делать», — говорит школьница Настя.
«Воспаление хитрости» у учащихся тоже даёт о себе знать на дистанционном обучении весьма часто. Как дополнила Настя, порой обещали, что обязательно выполнят много заданий, но потом оправдывались, что свободного времени на это, к сожалению, нет.
«Свободное» время было. Просто мы ничего не делали», — делится с нами откровениями девушка.
Что касается вопроса безопасности детей — белгородцы спокойны. Плёнка и мешки с песком у школ никого особо не пугают. Работе ПВО — доверяют. Да и дома никто сутками давно не сидит, особенно дети.
«Ходят же по улице дети, гуляют. В принципе, если так подумать, опасность одинаковая и дома, и в школе. Надо их выводить на очку. Что-то дети разбаловались», — рассказала белгородка, которая предпочла не представляться.
Тем более почти все уже знают, что 29–30 августа будут проводиться единые учения по отработке действий в чрезвычайных и иных ситуациях. Своим мнением по этому поводу и давними воспоминаниями с нами поделился Анатолий:
«Я думаю, что в начале учебного года хотя бы раз в неделю надо проводить подобные тренировочки. Чтобы все по свистку знали, куда бежать и что делать. Практика детям нужна, а не разговоры. Я так в школе и учился. Сюда влетело, а отсюда вылетело. У меня подружка рядом сидит — это намного интереснее, чем где-то что-то говорят», — Анатолий, пенсионер.
Вот, что думают белгородцы о возможном возвращении очного формата обучения. От мала до велика дружно его ждут. Дождутся или нет — узнаем, вероятно, уже сегодня.