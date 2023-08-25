Дистанционное обучение — наказание для школьников, считают белгородцы

Татьяна и Лилия полностью с этим согласны. Татьяна говорит, что для первоклассников дистанционное обучение не учёба, а наказание. Как и для их родителей, считают женщины. А ведь и правда. Не все маленькие дети, несмотря на их сегодняшнюю продвинутость, могут свободно пользоваться необходимой техникой. Но для начальства на работе родителей это не причина, никто не отпустит. «Увольняться, что ли?» — задумались белгородки. Также Лилия рассказала следующее: