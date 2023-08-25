Дистант или не дистант? Белгородцы высказали свое мнение

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Из обещаний региональных властей следует, что 25 августа должно быть принято окончательное решение по формату обучения школьников в новом учебном году. Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили (по данным на 17:00), что большинство (1019 человек) склоняются, что дети должны учиться очно.
Ещё 645 читателей отметили, что допускают очно-заочное обучение. А 413 человек посчитали, что лучше бы остался дистант.
Также 136 белгородцев высказали мнение, что ещё рано принимать какие-либо решения.
Всего в момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1412 человек.
Спустя почти час (17:50) количество участников опроса увеличилось до 2235 человек. Из них 1031 посчитали, что детям пора выходить в школы, 651 опрошенный не против очно-заочного формата, 416 белгородцев хотят дистант, а 138 посчитали, что решение о выборе формата преждевременное.
Напомним, журналисты Бел.Ру также опросили людей на улице, чтобы выяснить, как всё-таки должны учиться дети. Подробнее — в нашем материале.