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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Белгородцы высказываются за очное обучение в школах в новом учебном году

Дистант или не дистант? Белгородцы высказали свое мнение

25 августа 2023, 14:56
Фото: Midjourney

Белгородцы высказываются за очное обучение в школах в новом учебном году

Власти Белгородской области должны принять окончательное решение о порядке обучения детей в новом учебном году. Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили, к какому формату люди больше склоняются.

Из обещаний региональных властей следует, что 25 августа должно быть принято окончательное решение по формату обучения школьников в новом учебном году. Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили (по данным на 17:00), что большинство (1019 человек) склоняются, что дети должны учиться очно.

Ещё 645 читателей отметили, что допускают очно-заочное обучение. А 413 человек посчитали, что лучше бы остался дистант.

Также 136 белгородцев высказали мнение, что ещё рано принимать какие-либо решения.

Всего в момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1412 человек.

Спустя почти час (17:50) количество участников опроса увеличилось до 2235 человек. Из них 1031 посчитали, что детям пора выходить в школы, 651 опрошенный не против очно-заочного формата, 416 белгородцев хотят дистант, а 138 посчитали, что решение о выборе формата преждевременное.

Напомним, журналисты Бел.Ру также опросили людей на улице, чтобы выяснить, как всё-таки должны учиться дети. Подробнее — в нашем материале.

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#Общество#Белгородская область#Школьники#Опрос#Эксклюзив#Обучение#Кристина Семенчук#Дистант#Очно
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