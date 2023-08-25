Дистант или не дистант? Белгородцы высказали свое мнение

Всего в момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1412 человек.



Спустя почти час (17:50) количество участников опроса увеличилось до 2235 человек. Из них 1031 посчитали, что детям пора выходить в школы, 651 опрошенный не против очно-заочного формата, 416 белгородцев хотят дистант, а 138 посчитали, что решение о выборе формата преждевременное.