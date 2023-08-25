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Published Сегодня, 10:04

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Дирекция фестивалей арендует мебель и оборудование для «Белгород в цвету»

Дирекция фестивалей арендует мебель и оборудование для «Белгород в цвету»

25 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI
Всего на эти цели выделили 3,4 млн рублей. Часть оборудования арендуют более чем на год. Кто выступает исполнителем, в документах не указано.

Согласно документам госзакупки, Дирекция фестивалей областного центра заключила контракт на оказание услуг по аренде мебели и оборудования для проведения фестиваля «Белгород в цвету». Стоимость договора составила 3,4 млн рублей.

В рамках контракта исполнитель передаст в аренду круглые столы (девять штук) и стулья для оформления зоны фудкорта (18 штук). Также на 11 месяцев в аренде будут шатры 5×5 м и 16 месяцев — шатры 3×3 м.

При этом оборудование для шатров (раус, пол) арендуют на один месяц, а услуги по организации площадки перед сценой белыми скамейками со спинкой потребуются на 80 месяцев. Также на месяц исполнитель должен предоставить услуги монтажа, демонтажа, разгрузки, погрузки мебели и оборудования.

Договор заключили 23 августа.

Напомним, Дирекция фестивалей областного центра также заключила контракт на оказание услуг по разработке и изготовлению сувенирной и раздаточной продукции для фестиваля. Стоимость контракта составила 712 тысяч рублей.

Сувенирная продукция для фестиваля «Белгород в цвету» обошлась в 712 тысяч рублей
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#Город#Фестиваль#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Оборудование#Белгород#Кристина Семенчук#Закупка
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