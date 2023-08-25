Дирекция фестивалей арендует мебель и оборудование для «Белгород в цвету»

При этом оборудование для шатров (раус, пол) арендуют на один месяц, а услуги по организации площадки перед сценой белыми скамейками со спинкой потребуются на 80 месяцев. Также на месяц исполнитель должен предоставить услуги монтажа, демонтажа, разгрузки, погрузки мебели и оборудования.