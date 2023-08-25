Дирекция фестивалей арендует мебель и оборудование для «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Согласно документам госзакупки, Дирекция фестивалей областного центра заключила контракт на оказание услуг по аренде мебели и оборудования для проведения фестиваля «Белгород в цвету». Стоимость договора составила 3,4 млн рублей.
В рамках контракта исполнитель передаст в аренду круглые столы (девять штук) и стулья для оформления зоны фудкорта (18 штук). Также на 11 месяцев в аренде будут шатры 5×5 м и 16 месяцев — шатры 3×3 м.
При этом оборудование для шатров (раус, пол) арендуют на один месяц, а услуги по организации площадки перед сценой белыми скамейками со спинкой потребуются на 80 месяцев. Также на месяц исполнитель должен предоставить услуги монтажа, демонтажа, разгрузки, погрузки мебели и оборудования.
Договор заключили 23 августа.
Напомним, Дирекция фестивалей областного центра также заключила контракт на оказание услуг по разработке и изготовлению сувенирной и раздаточной продукции для фестиваля. Стоимость контракта составила 712 тысяч рублей.