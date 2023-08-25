«Держатся на честном слове»: белгородцы переживают за окна, на которые наклеят плёнку

«Спасибо за ответ, другого и не ждали. Рассмотрите ещё и такие вопросы: целесообразно ли тратить деньги на закупку бронеплёнки, если окна в школе № 19 и без неё полностью выпадают — просто в мирное время, прямо в класс, на парты», — написала другая женщина.