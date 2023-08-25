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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Белгородцы жалуются Гладкову на ужасное состояние окон одной из школ

«Держатся на честном слове»: белгородцы переживают за окна, на которые наклеят плёнку

25 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются Гладкову на ужасное состояние окон одной из школ

Родители в комментариях обращаются к губернатору и просят помочь решить вопрос с состоянием окон в общеобразовательном учреждении. Белгородцы считают, что клеить бронеплёнку на окна школы №19 нецелесообразно, поскольку есть проблема с оконными рамами.
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Дети

Белгородцы жалуются губернатору Вячеславу Гладкову на состояние окон в школе №19. Родители считают, что клеить там бронеплёнку нецелесообразно, ведь проблема серьёзнее — в оконных рамах.

«Просим помочь в решении вопроса с окнами в школе №19, так как привезённая плёнка может не помочь. Окна находятся в плачевном состоянии, и применение защитной плёнки на старые окна нецелесообразно. Просим посодействовать в отношении обновления оконных рам в нашей школе №19», — написала одна из обратившихся.

В мэрии ответили, что замена окон будет выполняться во время капремонта в 2024–2025 годах. Ответ чиновников белгородцев не удовлетворил.

«Спасибо за ответ, другого и не ждали. Рассмотрите ещё и такие вопросы: целесообразно ли тратить деньги на закупку бронеплёнки, если окна в школе № 19 и без неё полностью выпадают — просто в мирное время, прямо в класс, на парты», — написала другая женщина.

По её словам, окна могут и не разлететься, а просто выпасть вместе с рамами. Она интересуется, о каком согласии родителей на очное обучение вообще можно говорить, если окна держатся «на честном слове».

«Ответы у администрации сугубо бюрократические (это если без матерных слов описать). Гладков запретил давать такие ответы гражданам», — написал в комментариях ещё один пользователь.

Тем временем родители интересуются, когда их спросят, согласны ли они на очное обучение своих детей. Ведь, по их словам, в школе №19 не только проблема с окнами, но и с отсутствием укрытий.

Губернатор рассказал, кто будет наклеивать бронеплёнку в белгородских школах
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#Город#Белгородская область#Дети#Капремонт#Образование#Родители#Школы#Окна#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Очное обучение#Бронепленка
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