«Держатся на честном слове»: белгородцы переживают за окна, на которые наклеят плёнку

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Белгородцы жалуются губернатору Вячеславу Гладкову на состояние окон в школе №19. Родители считают, что клеить там бронеплёнку нецелесообразно, ведь проблема серьёзнее — в оконных рамах.
«Просим помочь в решении вопроса с окнами в школе №19, так как привезённая плёнка может не помочь. Окна находятся в плачевном состоянии, и применение защитной плёнки на старые окна нецелесообразно. Просим посодействовать в отношении обновления оконных рам в нашей школе №19», — написала одна из обратившихся.
В мэрии ответили, что замена окон будет выполняться во время капремонта в 2024–2025 годах. Ответ чиновников белгородцев не удовлетворил.
«Спасибо за ответ, другого и не ждали. Рассмотрите ещё и такие вопросы: целесообразно ли тратить деньги на закупку бронеплёнки, если окна в школе № 19 и без неё полностью выпадают — просто в мирное время, прямо в класс, на парты», — написала другая женщина.
По её словам, окна могут и не разлететься, а просто выпасть вместе с рамами. Она интересуется, о каком согласии родителей на очное обучение вообще можно говорить, если окна держатся «на честном слове».
«Ответы у администрации сугубо бюрократические (это если без матерных слов описать). Гладков запретил давать такие ответы гражданам», — написал в комментариях ещё один пользователь.
Тем временем родители интересуются, когда их спросят, согласны ли они на очное обучение своих детей. Ведь, по их словам, в школе №19 не только проблема с окнами, но и с отсутствием укрытий.