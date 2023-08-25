Белгородстат назвал три сферы с высокими зарплатами в Белгородской области

В июне наиболее высокие средние зарплаты в Белгородской области были у занятых в металлургическом производстве — 80 704 рубля. Сотрудники сферы информации и связи зарабатывали в среднем немного меньше — 80 503 рубля. В тройку по зарплатам также вошли занятые в добыче полезных ископаемых — 77 608 рублей.