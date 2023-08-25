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В июне в Белгородской области больше всех зарабатывали металлурги

Белгородстат назвал три сферы с высокими зарплатами в Белгородской области

25 августа 2023, 13:58
Фото: 1MI

В июне в Белгородской области больше всех зарабатывали металлурги

В среднем более 80 тыс. рублей зарабатывают металлурги и сотрудники сферы информации и связи, более 70 тыс. — работники сферы добычи полезных ископаемых. Статистику по зарплатам приводит Белгородстат.

В июне наиболее высокие средние зарплаты в Белгородской области были у занятых в металлургическом производстве — 80 704 рубля. Сотрудники сферы информации и связи зарабатывали в среднем немного меньше — 80 503 рубля. В тройку по зарплатам также вошли занятые в добыче полезных ископаемых — 77 608 рублей.

Ниже среднего по региону получали в июне работники производства мебели — 23 798 рублей. Зарплата тех, кто занят в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, составила 26 964 рубля.

Медики и занятые в сфере соцуслуг получали в среднем 51 659 рублей, педагоги — 47 376 рублей.

Средняя номинальная начисленная зарплата в июне в Белгородской области составила 54 581 рубль. Она выросла в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 14,1%. Уровень реальной зарплаты составил 110,1%.

Примечательно, что в сравнении с остальными регионами Центрального Черноземья Белгородская область обошла по средним зарплатам только Тамбовскую (на 7734 рубля) и Липецкую (на 859 рублей) области. В Воронежском и Курском регионах, соответственно, суммы были больше.

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#Белгородская область#Экономика#Зарплата#Белгородстат#Средняя зарплата#Инна Рогова
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