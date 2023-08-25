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Published Сегодня, 11:03

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ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Белгородскую область атаковал беспилотник: сработала система ПВО

25 августа 2023, 11:03
Фото: Midjourney

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Украинский БПЛА сбили около 13:00, сообщает Минобороны РФ. О последствиях пока ничего не известно.
Сюжет
Пво

25 августа в Белгородской области сбили украинский беспилотник. Произошло это около 13:00.

Сработала система ПВО. Где именно сбили беспилотник, не уточняется. В сообщении военного ведомства указан лишь регион.

Есть ли какие либо разрушения, тоже неизвестно. Комментариев от местной власти не было.

ВСУ 24 августа атаковали пять приграничных районов Белгородской области. Есть разрушения: пять домов и две машины пострадали в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга, ещё один дом — в Леоновке Валуйского горокруга. Раненых среди мирных жителей, по информации губернатора, нет.

Днём ранее, 23 августа, при атаке на территорию санатория в Валуйском горокруге погибли три человека — двое беженцев из приграничья и работник санатория. Людей обещали переселить в безопасное место.

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#Белгородская область#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Минобороны#Спецоперация#СВО
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