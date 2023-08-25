Белгородскую область атаковал беспилотник: сработала система ПВО

ВСУ 24 августа атаковали пять приграничных районов Белгородской области. Есть разрушения: пять домов и две машины пострадали в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга, ещё один дом — в Леоновке Валуйского горокруга. Раненых среди мирных жителей, по информации губернатора, нет.