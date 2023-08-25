Белгородскую область атаковал беспилотник: сработала система ПВО

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
25 августа в Белгородской области сбили украинский беспилотник. Произошло это около 13:00.
Сработала система ПВО. Где именно сбили беспилотник, не уточняется. В сообщении военного ведомства указан лишь регион.
Есть ли какие либо разрушения, тоже неизвестно. Комментариев от местной власти не было.
ВСУ 24 августа атаковали пять приграничных районов Белгородской области. Есть разрушения: пять домов и две машины пострадали в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга, ещё один дом — в Леоновке Валуйского горокруга. Раненых среди мирных жителей, по информации губернатора, нет.
Днём ранее, 23 августа, при атаке на территорию санатория в Валуйском горокруге погибли три человека — двое беженцев из приграничья и работник санатория. Людей обещали переселить в безопасное место.