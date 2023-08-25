Белгородский цемзавод проверило управление по контролю за оборотом наркотиков

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», управление по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провело плановую проверку на Белгородском цемзаводе. Она длилась 10 дней и состоялась в апреле текущего года.
Сотрудники ведомства проверяли соблюдение законодательства РФ в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Эксперты выезжали на площадку цемзавода в Белгороде и по месту фактического нахождения юрлица.
Чтобы узнать о результатах проверки, журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в региональное управление УМВД и Белгородский цемзавод.
Для справки. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ — вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ. Хранить прекурсоры нужно в металлическом шкафу (сейфе) или изолированном помещении, которые после окончания рабочего дня запираются на ключ и опечатываются.
При невозможности хранить прекурсоры в помещении их хранят на охраняемых территориях в ёмкостях (цистернах, резервуарах, бочках и другой транспортной таре), которые после окончания рабочего дня также опечатываются.