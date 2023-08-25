Белгородский цемзавод проверило управление по контролю за оборотом наркотиков

Для справки. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ — вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ. Хранить прекурсоры нужно в металлическом шкафу (сейфе) или изолированном помещении, которые после окончания рабочего дня запираются на ключ и опечатываются.