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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Белгородские школьники будут изучать причины начала спецоперации

Белгородские школьники будут изучать причины начала спецоперации

25 августа 2023, 14:54
Фото: 1MI
С начала учебного года старшеклассники в России будут изучать историю по единому учебнику. Один из параграфов учебника затронет тему спецоперации. Подробнее об этом — в материале.
Сюжет
Дети

С сентября старшеклассники будут изучать историю по новому учебнику. Его разработал помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В учебнике описана история страны с 1945-го по настоящее время. Последняя глава посвящена СВО. Этот раздел называется «Россия сегодня. Специальная военная операция».

Как отмечают «Ведомости», в этой главе представлено 17 параграфов. Вот некоторые из тем: «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «СВО и российское общество. В главе про спецоперацию отмечается, что СВО „сплотило наше общество“ — жители помогают новым регионам, дарят подарки военнослужащим. Также в параграфе будут представлены краткие биографии участников СВО. Кроме того, школьников предупредят о фейках и постановочных видео.

По данным NewsNN, в учебнике отображена карта с новыми территориями, а также отрывки из выступлений президента, их также можно будет послушать, перейдя по QR-кодам.

Напомним, что изменения также ждут уроки физкультуры. Школьников на уроки будут допускать только после медицинского осмотра. Для каждой возрастной группы утверждён состав специалистов, которые должны провести осмотр. По результатам осмотра врачи определят, есть ли у ребёнка противопоказания для занятий и какова допустимая интенсивность занятий. Если семья проигнорирует прохождение осмотра перед школой, к занятиям ребёнка не допустят.

Белгородских школьников на физкультуру будут допускать только с медсправкой
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#Белгородская область#Дети#Образование#Школы#Учебник#История#Уроки#Алина Харина#Спецоперация
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