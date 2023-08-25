Белгородские школьники будут изучать причины начала спецоперации

Как отмечают «Ведомости», в этой главе представлено 17 параграфов. Вот некоторые из тем: «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «СВО и российское общество. В главе про спецоперацию отмечается, что СВО „сплотило наше общество“ — жители помогают новым регионам, дарят подарки военнослужащим. Также в параграфе будут представлены краткие биографии участников СВО. Кроме того, школьников предупредят о фейках и постановочных видео.