Белгородская область в опасности: к чему могут привести заросли амброзии

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
В Белгородской области очаги амброзии полыннолистной зарегистрированы в 25 населённых пунктах 15 районов области — 112 очагов на общей площади 11 162,48 га. В Белгороде зафиксировано семь очагов на площади 246,85 га. На территории областного центра самый большой по площади заражения очаг выявлен в микрорайоне Юго-Западный 2.4, 2.5 и 2.1. Площадь заражения — 226 га.
В региональном управлении Россельхознадзора подчёркивают, что вредность амброзии велика — развивая мощную надземную массу и корневую систему, она сильно подавляет культурные растения, выносит из почвы большое количество элементов минерального питания, что приводит к резкому снижению, а в некоторых случаях — к полной потере урожая. На лугах и пастбищах этот сорняк вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества зелёного корма и сена. Скот не ест амброзию из-за содержания в её листьях горьких эфирных масел.
Также специалисты отмечают, что амброзия вредит не только сельскохозяйственным культурам, она также опасна для здоровья людей. Пыльца амброзии — сильнейший аллерген, она разносится с ветром на десятки километров. В период цветения амброзии у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также массовое аллергическое заболевание — амброзийный поллиноз со следующими симптомами: повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжёлых случаях наблюдается отёк лёгких, вплоть до летальных исходов.
Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что собственники (пользователи) подкарантинных объектов обязаны проводить обследование на наличие карантинных объектов и в случае их выявления информировать об этом Управление. Мероприятия по выявлению карантинных объектов и борьбе с ними осуществляются за счёт средств, предусмотренных законодательством. В карантинной фитосанитарной зоне локализация очага или ликвидация популяции осуществляется за счёт средств граждан и юрлиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании и аренде подкарантинные объекты.
За непринятие мер по борьбе с карантинными растениями предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф от трёхсот до пятисот рублей для граждан, от пятисот до тысячи для должностных лиц, от пяти тысяч до десяти тысяч рублей на юрлиц.
Напомним, что с начала августа в Бел.Ру начали поступать фото с заросшими амброзией участками. Опасную зелень заметили в Центральном парке, на улицах Славянской и Вокзальной, а также на Народном бульваре. Местные жители жаловались, что амброзия растёт на клумбах вместо цветов. Растения наблюдали возле жилых домов и детских площадок. Разросшееся опасное растение заметили и у элитного ЖК «Париж». Мы опубликовали фотографии подписчика и попросили администрацию и сотрудников Белгорблагоустройства решить проблему с амброзией возле ЖК. Амброзию убрали в тот же день к вечеру. А вот в Центральном парке сорняк не скосили больше чем за две недели после обращения.