Белгородская область в опасности: к чему могут привести заросли амброзии

Напомним, что с начала августа в Бел.Ру начали поступать фото с заросшими амброзией участками. Опасную зелень заметили в Центральном парке, на улицах Славянской и Вокзальной, а также на Народном бульваре. Местные жители жаловались, что амброзия растёт на клумбах вместо цветов. Растения наблюдали возле жилых домов и детских площадок. Разросшееся опасное растение заметили и у элитного ЖК «Париж». Мы опубликовали фотографии подписчика и попросили администрацию и сотрудников Белгорблагоустройства решить проблему с амброзией возле ЖК. Амброзию убрали в тот же день к вечеру. А вот в Центральном парке сорняк не скосили больше чем за две недели после обращения.