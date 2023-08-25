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Published Сегодня, 16:08

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Updated Сегодня, 16:10

Белгородец порезал ногу матери из-за её нетрезвого вида

Белгородец порезал ногу матери из-за её нетрезвого вида

25 августа 2023, 16:08
Фото: 1MI
Уголовное дело уже заведено, мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет, отметили в региональном УМВД.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, 30-летний житель Белгорода, вернувшись домой, увидел свою мать в нетрезвом виде. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина взял на кухне нож, подошёл к матери, лежавшей на диване, и порезал ей ногу.

Пострадавшая 52-летняя белгородка самостоятельно обратилась за медицинской помощью, откуда врачи позвонили в отделение полиции. Участковые задержали виновного, он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении белгородца завели дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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#Белгородская область#Происшествия#Нож#Мать#Преступление#Сын#Белгород#Александра Склярова
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