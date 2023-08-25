Белгородец порезал ногу матери из-за её нетрезвого вида

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, 30-летний житель Белгорода, вернувшись домой, увидел свою мать в нетрезвом виде. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина взял на кухне нож, подошёл к матери, лежавшей на диване, и порезал ей ногу.