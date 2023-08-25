Белгородец порезал ногу матери из-за её нетрезвого вида

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, 30-летний житель Белгорода, вернувшись домой, увидел свою мать в нетрезвом виде. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина взял на кухне нож, подошёл к матери, лежавшей на диване, и порезал ей ногу.
Пострадавшая 52-летняя белгородка самостоятельно обратилась за медицинской помощью, откуда врачи позвонили в отделение полиции. Участковые задержали виновного, он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В отношении белгородца завели дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.