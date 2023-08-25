Банкоматы собирают биометрию белгородцев: очередная страшилка или повод задуматься?

Кроме того, удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку персональных данных можно в любой момент. Причём не только из ГИС ЕБС, но и из всех систем, где она хранилась. Это направление будет развиваться: так, с 1 января 2024 года будет запущено полноценное единое окно управления всеми согласиями, в том числе и теми, которые связаны с биометрией.