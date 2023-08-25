Банкоматы собирают биометрию белгородцев: очередная страшилка или повод задуматься?

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Среди россиян распространились очередные слухи: в этот раз о том, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы помогают собирать биометрические данные граждан без их разрешения. Отказаться от их сбора и хранения можно будет только до 31 августа, утверждают в мессенджерах, призывая обращаться в МФЦ как можно быстрее.
Это фейк и паника практически на пустом месте. Официальный сайт «Единой биометрической системы» поясняет, что вся собранная государственными и коммерческими системами биометрия должна быть передана в Единую биометрическую систему. Соответствующий закон был принят ещё в декабре 2022 года.
Смысл его в том, что те организации, которые регистрировали биометрические данные своих клиентов (например, изображение лица или голос), больше не смогут их хранить у себя и обрабатывать. Чаще всего этим занимались банки.
Иными словами, сбор данных направлен как раз на усиление безопасности: собирать заново данные с помощью банкоматов никто не будет, а уже имеющиеся сведения государство возьмёт под контроль. Организации, которые регистрировали биометрические данные своих клиентов, больше не смогут хранить её у себя и самостоятельно обрабатывать.
Кроме того, удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку персональных данных можно в любой момент. Причём не только из ГИС ЕБС, но и из всех систем, где она хранилась. Это направление будет развиваться: так, с 1 января 2024 года будет запущено полноценное единое окно управления всеми согласиями, в том числе и теми, которые связаны с биометрией.
Таким образом, распространяемая в сетях информация об ограниченном сроке принятия заявления не соответствует действительности. Ни в одном из законов и постановлений правительства даты 31 августа и 1 сентября как последние для подачи отказа дни не фигурируют. Не будут снимать данные и в банкоматах.