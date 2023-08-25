Автобус под Белгородом съехал в кювет: есть пострадавшая

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
24 августа в Шебекинском горокруге автобус съехал в кювет и наехал на бетонный лоток водоотведения. Авария произошла на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Пострадала 43-летняя пассажирка автобуса.
В ещё двух авариях травмы получили пешеходы. Оба ДТП случились в Белгороде. На стоянке на проспекте Ватутина Mitsubishi Colt сбил 12-летнего мальчика. По информации МВД, школьник внезапно выбежал из-за припаркованных машин. Во второй аварии, которая произошла на улице Железнякова, ВАЗ-2114 сбил 44-летнюю женщину.
В Белгородском районе на дороге Разумное — Таврово накануне столкнулись УАЗ и мотоцикл Ducati. По предварительным данным УМВД, автомобиль при перестроении не предоставил преимущество в движении двухколёсному транспорту. 35-летний мотоциклист пострадал.
В Старом Осколе на пересечении ул. Кладовая — пер. Крымский столкнулись Skoda и «Лада». Предварительная причина ДТП — водитель иномарки при повороте налево не предоставила преимущество отечественному авто. Пострадали 60-летняя женщина, которая была за рулём Skoda, а также 42-летняя пассажирка «Лады».