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Updated Сегодня, 12:10

Под Белгородом автобус попал в ДТП

Автобус под Белгородом съехал в кювет: есть пострадавшая

25 августа 2023, 12:08
Фото: 1MI

Под Белгородом автобус попал в ДТП

Авария произошла в Шебекинском горокруге. Всего 24 августа в регионе зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими, один из них — ребёнок. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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ДТП

24 августа в Шебекинском горокруге автобус съехал в кювет и наехал на бетонный лоток водоотведения. Авария произошла на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Пострадала 43-летняя пассажирка автобуса.

В ещё двух авариях травмы получили пешеходы. Оба ДТП случились в Белгороде. На стоянке на проспекте Ватутина Mitsubishi Colt сбил 12-летнего мальчика. По информации МВД, школьник внезапно выбежал из-за припаркованных машин. Во второй аварии, которая произошла на улице Железнякова, ВАЗ-2114 сбил 44-летнюю женщину.

В Белгородском районе на дороге Разумное — Таврово накануне столкнулись УАЗ и мотоцикл Ducati. По предварительным данным УМВД, автомобиль при перестроении не предоставил преимущество в движении двухколёсному транспорту. 35-летний мотоциклист пострадал.

В Старом Осколе на пересечении ул. Кладовая — пер. Крымский столкнулись Skoda и «Лада». Предварительная причина ДТП — водитель иномарки при повороте налево не предоставила преимущество отечественному авто. Пострадали 60-летняя женщина, которая была за рулём Skoda, а также 42-летняя пассажирка «Лады».

В Белгороде в ДТП с автобусом пострадала пожилая пассажирка
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