Автобус под Белгородом съехал в кювет: есть пострадавшая

В ещё двух авариях травмы получили пешеходы. Оба ДТП случились в Белгороде. На стоянке на проспекте Ватутина Mitsubishi Colt сбил 12-летнего мальчика. По информации МВД, школьник внезапно выбежал из-за припаркованных машин. Во второй аварии, которая произошла на улице Железнякова, ВАЗ-2114 сбил 44-летнюю женщину.