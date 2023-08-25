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20 уголовных дел о жестком обращении с животными завели за пять лет на белгородцев

20 уголовных дел о жестком обращении с животными завели за пять лет на белгородцев

25 августа 2023, 14:33
Фото: 1MI
По последним данным от УМВД, больше всего таких случаев зарегистрировали в 2022 году, однако за семь месяцев 2023-го показатель вырос практически до итогов предыдущего года. Подробности сообщает Go31.

За пять лет в Белгородской области возбудили 20 уголовных дел за жестокое обращение с животными, которое повлекло гибель или увечья. Таких случаев больше всего зарегистрировали в 2022 году.

Согласно информации УМВД, два уголовных дела возбудили в 2018 году, в 2019 и 2020 годах — по одному. В 2021 году зафиксировали три таких случая. В 2022 году показатель вырос до семи случаев. При этом за семь месяцев текущего года число дел почти сравнялось с итогами прошлого года — шесть.

В частности, 14 июня текущего года в Старом Осколе мужчина подошёл к женщине, гулявшей со своими собаками. Как пишет издание, в одну из собак горожанин выстрелил из пневматического ружья. Пёс пострадал. У подозреваемого изъяли винтовку и отпустили домой с обязательством о явке.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Животные#Жестокое обращение#Наталья Корявых#Гибель животных#Увечья
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