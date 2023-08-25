20 уголовных дел о жестком обращении с животными завели за пять лет на белгородцев

Согласно информации УМВД, два уголовных дела возбудили в 2018 году, в 2019 и 2020 годах — по одному. В 2021 году зафиксировали три таких случая. В 2022 году показатель вырос до семи случаев. При этом за семь месяцев текущего года число дел почти сравнялось с итогами прошлого года — шесть.