20 уголовных дел о жестком обращении с животными завели за пять лет на белгородцев

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
За пять лет в Белгородской области возбудили 20 уголовных дел за жестокое обращение с животными, которое повлекло гибель или увечья. Таких случаев больше всего зарегистрировали в 2022 году.
Согласно информации УМВД, два уголовных дела возбудили в 2018 году, в 2019 и 2020 годах — по одному. В 2021 году зафиксировали три таких случая. В 2022 году показатель вырос до семи случаев. При этом за семь месяцев текущего года число дел почти сравнялось с итогами прошлого года — шесть.
В частности, 14 июня текущего года в Старом Осколе мужчина подошёл к женщине, гулявшей со своими собаками. Как пишет издание, в одну из собак горожанин выстрелил из пневматического ружья. Пёс пострадал. У подозреваемого изъяли винтовку и отпустили домой с обязательством о явке.