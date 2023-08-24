Жители Белгорода несут цветы в память о Пригожине

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Жители Белгорода решили почтить память Евгения Пригожина, имя которого во время СВО стало известным каждому россиянину. В качестве мемориала жители областного центра выбрали памятник погибшим героям локальных войн и вооружённых конфликтов, который находится за музеем-диорамой.
В этом месте появилась фотография Пригожина, а рядом с ним — Дмитрия Уткина, который тоже погиб в авиакатастрофе. Рядом с фотографиями лежат свежие цветы.
Напомним, поздним вечером 23 августа сообщили о падении самолёта в Тверской области, где, с большой долей вероятности, погиб Евгений Пригожин. Всего на борту находились десять человек.