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Жители Белгорода несут цветы в память о Пригожине

Жители Белгорода несут цветы в память о Пригожине

24 августа 2023, 15:15
Фото: 1MI
Местом для прощения с бывшим главой ЧВК «Вагнер» белгородцы выбрали мемориал в центре города.

Жители Белгорода решили почтить память Евгения Пригожина, имя которого во время СВО стало известным каждому россиянину. В качестве мемориала жители областного центра выбрали памятник погибшим героям локальных войн и вооружённых конфликтов, который находится за музеем-диорамой.

В этом месте появилась фотография Пригожина, а рядом с ним — Дмитрия Уткина, который тоже погиб в авиакатастрофе. Рядом с фотографиями лежат свежие цветы.

Напомним, поздним вечером 23 августа сообщили о падении самолёта в Тверской области, где, с большой долей вероятности, погиб Евгений Пригожин. Всего на борту находились десять человек.

Фото: Bel.ru
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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Мемориал памяти#Мемориал вагнера#Евгений Пригожин
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