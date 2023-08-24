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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

В Белгородской области в красивую дату свадьбу сыграли 98 пар

ЗАГС назвал три самые популярные красивые даты для свадеб среди белгородцев

24 августа 2023, 07:18
Фото: 1MI

В Белгородской области в красивую дату свадьбу сыграли 98 пар

Дата 23.08.2023 стала третьей по популярности в регионе в этом году. В этот день решили официально оформить отношения 98 пар, рассказала глава белгородского управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Накануне была очередная красивая дата для свадеб — 23.08.2023. Как рассказала Татьяна Слюсаренко, в этот день в Белгородской области официально оформили отношения 98 пар.

Прошедшая красивая дата стала третьей по популярности среди молодожён в регионе в этом году. На первом месте был День семьи, любви и верности — 8 июля. В этот день сыграли свадьбы 167 пар.

На втором месте оказалась дата 23.06.2023. Тогда 121 пара белгородцев заключили брак.

Напомним, что в Белгородской области с начала года более 600 пар отметили золотую и бриллиантовую свадьбы. Эти даты означают 50 и 60 лет совместной жизни.

В Белгородской области 685 пар отметили золотую и бриллиантовую свадьбы
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#Общество#Белгородская область#Брак#Загс#Свадьба#Инна Рогова#Татьяна слюсаренко#Красивая дата#Молодожёны
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