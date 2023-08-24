ЗАГС назвал три самые популярные красивые даты для свадеб среди белгородцев

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Накануне была очередная красивая дата для свадеб — 23.08.2023. Как рассказала Татьяна Слюсаренко, в этот день в Белгородской области официально оформили отношения 98 пар.
Прошедшая красивая дата стала третьей по популярности среди молодожён в регионе в этом году. На первом месте был День семьи, любви и верности — 8 июля. В этот день сыграли свадьбы 167 пар.
На втором месте оказалась дата 23.06.2023. Тогда 121 пара белгородцев заключили брак.
Напомним, что в Белгородской области с начала года более 600 пар отметили золотую и бриллиантовую свадьбы. Эти даты означают 50 и 60 лет совместной жизни.