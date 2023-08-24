Всё законно: белгородский избирком ответил, можно ли получить мандат после отказа

Три года назад от мандатов отказались экс-губернатор Евгений Савченко и предприниматель Виктор Скляренко. В партийном списке Шатило числилась, но она решила не брать на себя полномочия. В этом году ей выпал такой же шанс, поэтому она приняла предложение.