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Шатило согласилась стать депутатом белгородской облдумы только со второго раза

Всё законно: белгородский избирком ответил, можно ли получить мандат после отказа

24 августа 2023, 10:10
Фото: 1MI

Шатило согласилась стать депутатом белгородской облдумы только со второго раза

Директору школы в Дубовом уже предлагали стать депутатом ранее, однако она отказалась. В избиркоме объяснили, что во второй раз мандат Валентина Шатило получила, согласно законодательству. Подробности сообщает «Фонарь».
Сюжет
Облдума

Директор школы в Дубовом Валентина Шатило согласилась стать депутатом белгородской облдумы только со второго раза. Дело в том, что она получила мандат ещё в 2020 году, но отказалась от полномочий. В 2023 году она всё-таки согласилась и стала депутатом.

Три года назад от мандатов отказались экс-губернатор Евгений Савченко и предприниматель Виктор Скляренко. В партийном списке Шатило числилась, но она решила не брать на себя полномочия. В этом году ей выпал такой же шанс, поэтому она приняла предложение.

Редакция обратилась в областной избирком и поинтересовалась, законно ли получать мандат, если ранее от него уже отказывались. Как оказалось, законно. Это регулируется 83-й статьёй Избирательного кодекса региона. Однако в получении депутатских мандатов можно участвовать не более двух раз.

Напомним, Валентина Шатило вошла в состав облдумы, когда полномочия депутатов досрочно сложили экс-спикер регионального парламента Ольга Павлова и её заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко. Произошло это ещё в июле.

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