Всё законно: белгородский избирком ответил, можно ли получить мандат после отказа

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Директор школы в Дубовом Валентина Шатило согласилась стать депутатом белгородской облдумы только со второго раза. Дело в том, что она получила мандат ещё в 2020 году, но отказалась от полномочий. В 2023 году она всё-таки согласилась и стала депутатом.
Три года назад от мандатов отказались экс-губернатор Евгений Савченко и предприниматель Виктор Скляренко. В партийном списке Шатило числилась, но она решила не брать на себя полномочия. В этом году ей выпал такой же шанс, поэтому она приняла предложение.
Редакция обратилась в областной избирком и поинтересовалась, законно ли получать мандат, если ранее от него уже отказывались. Как оказалось, законно. Это регулируется 83-й статьёй Избирательного кодекса региона. Однако в получении депутатских мандатов можно участвовать не более двух раз.
Напомним, Валентина Шатило вошла в состав облдумы, когда полномочия депутатов досрочно сложили экс-спикер регионального парламента Ольга Павлова и её заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко. Произошло это ещё в июле.