ВСУ в очередной раз атаковали Белую Берёзку в приграничье

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
ВСУ обстреляли приграничный посёлок Белая Берёзка в Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз. На место происшествия направили оперативные и экстренные службы.
В итоге выяснилось, что пострадавших при обстреле нет, пишет издание. Из-за атаки противника в посёлке нарушено энергоснабжение.
Помимо этого, утром в Минобороны РФ сообщили, что ночью «была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа». ПВО уничтожила два дрона над Брянской областью.
Кроме того, беспилотники заметили и в других регионах РФ. Украинский беспилотник обнаружили и уничтожили на территории Калужской области.
Напомним, ранее военное ведомство сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.