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ВСУ в очередной раз атаковали Белую Берёзку в приграничье

ВСУ в очередной раз атаковали Белую Берёзку в приграничье

24 августа 2023, 07:26
Фото: 1MI
В результате обстрела посёлок остался без света, однако никто не пострадал, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли приграничный посёлок Белая Берёзка в Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз. На место происшествия направили оперативные и экстренные службы.

В итоге выяснилось, что пострадавших при обстреле нет, пишет издание. Из-за атаки противника в посёлке нарушено энергоснабжение.

Помимо этого, утром в Минобороны РФ сообщили, что ночью «была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа». ПВО уничтожила два дрона над Брянской областью.

Кроме того, беспилотники заметили и в других регионах РФ. Украинский беспилотник обнаружили и уничтожили на территории Калужской области.

Напомним, ранее военное ведомство сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Брянская область#Наталья Корявых#Обстрел#Спецоперация#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Александр Богомаз
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