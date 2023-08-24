ВСУ повредили больше 170 объектов спорта и культуры в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
Жительница Шебекино по имени Елена обратилась к главе региона с просьбой разрешить местным спортсменам заниматься спортом в местных учреждениях, так как ездить в Белгород каждый день неудобно.
«Многие шебекинцы вернулись в свой родной город, жизнь сегодня нельзя назвать прежней, но она есть. Работают предприятия, организации, различные учреждения, открыты дежурные группы в детских садах. Для шебекинских спортсменов очень актуален вопрос возобновления физических тренировок на регулярной основе», — написала женщина.
Вячеслав Гладков согласился с утверждением, что спорт — это жизнь, и им нужно заниматься. Но есть одна большая проблема.
У нас громаднейшая потеря наших учреждений. В целом от обстрелов ВСУ у нас по области пострадали более 170 объектов образования, культуры, спорта. В Шебекино сильно повреждён ледовый, бассейн, прекратил своё существование надувной ФОК, стадион сильно повреждён, как само футбольное поле, так и тренировочные помещения и раздевалки. Поэтому основные объекты вышли из строя.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Разрушенные спортивные учреждения пока не ремонтируют, потому что перед властями стоит первоочередная задача восстановить жилые дома людям до наступления зимы. Но пока погода позволяет заниматься на улице, местная администрация постарается подобрать шебекинцам подходящие для этого площадки. Вопросом займётся глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
С Владимиром Ждановым проговорил, обращайтесь к нему, и он обязательно постарается решить вопрос, где вам заняться. Тем более сейчас погода благоволит тому, чтобы заниматься спортом на улице. А мы, со своей стороны, будем стараться после восстановления жилья перейти к восстановлению объектов спорта, образования, культуры. Это те объекты, которые нам всем очень нужны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, надувной физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Шебекино полностью уничтожен из-за обстрелов ВСУ ещё осенью 2022 года. Его придётся строить заново, но средств на это в областном бюджете нет. Власти надеются на федеральную поддержку в этом вопросе.