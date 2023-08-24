ВСУ повредили больше 170 объектов спорта и культуры в Белгородской области

Напомним, надувной физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Шебекино полностью уничтожен из-за обстрелов ВСУ ещё осенью 2022 года. Его придётся строить заново, но средств на это в областном бюджете нет. Власти надеются на федеральную поддержку в этом вопросе.