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Published Сегодня, 19:14

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Updated Сегодня, 19:16

Власти хотят сменить медлительного строителя школы под Белгородом

Власти хотят сменить медлительного строителя школы под Белгородом

24 августа 2023, 19:14
Фото: соцсети губернатора Белгородской области
За полгода подрядная организация не продвинулась дальше этапа земляных работ, хотя школа должна быть сдана к сентябрю 2024 года. Если темп работ оперативно не увеличится, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал сменить строительную компанию.
Сюжет
Школы

Проблемная школа №4 на 1100 мест строится в Строителе, работы начались ещё в феврале, но до сих пор процесс находится на стадии земляных раскопок.

Единственное, что успела сделать строительная организация с февраля, — испортить дорожное покрытие своей техникой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона заявил, что, если подрядчик не ускорится, власти будут его менять, иначе велик риск не сдать объект вовремя. С повторной проверкой глава региона пообещал приехать в ближайшее время.

В другой школе Строителя — №3 — идёт капремонт, работы завершены на треть. Здесь заменили кровлю, ставят новые окна и проводят внутреннюю отделку. Завершат её до конца года, в следующем году здание утеплят и благоустроят прилегающую территорию. Рассчитано учреждение на 960 мест.

Напомним, в Стрелецком-23 медлительный подрядчик тоже рисковал остаться без госзаказа из-за затянувшихся сроков начала строительства школы. Но после угроз губернатора экстренно исправился.

Фото: соцсети губернатора Белгородской области
В Стрелецком-23 под Белгородом начали строить проблемную школу
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#Город#Белгородская область#Строитель#Школы#Капремонт школы#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Подрядчик#Строительство школы
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