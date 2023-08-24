Власти хотят сменить медлительного строителя школы под Белгородом

В другой школе Строителя — №3 — идёт капремонт, работы завершены на треть. Здесь заменили кровлю, ставят новые окна и проводят внутреннюю отделку. Завершат её до конца года, в следующем году здание утеплят и благоустроят прилегающую территорию. Рассчитано учреждение на 960 мест.