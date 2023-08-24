Власти хотят сменить медлительного строителя школы под Белгородом

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Проблемная школа №4 на 1100 мест строится в Строителе, работы начались ещё в феврале, но до сих пор процесс находится на стадии земляных раскопок.
Единственное, что успела сделать строительная организация с февраля, — испортить дорожное покрытие своей техникой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона заявил, что, если подрядчик не ускорится, власти будут его менять, иначе велик риск не сдать объект вовремя. С повторной проверкой глава региона пообещал приехать в ближайшее время.
В другой школе Строителя — №3 — идёт капремонт, работы завершены на треть. Здесь заменили кровлю, ставят новые окна и проводят внутреннюю отделку. Завершат её до конца года, в следующем году здание утеплят и благоустроят прилегающую территорию. Рассчитано учреждение на 960 мест.
Напомним, в Стрелецком-23 медлительный подрядчик тоже рисковал остаться без госзаказа из-за затянувшихся сроков начала строительства школы. Но после угроз губернатора экстренно исправился.