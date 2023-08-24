Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
В центре Белгорода начали перекладывать плитку. Восстановить необходимо порядка 400 кв. м покрытия на Свято-Троицком бульваре. Работы выполняются точечно — в тех местах, где разрушилась плитка. Завершить ремонт планируют к 5 сентября.
Замглавы администрации Белгорода Александр Лоскутов добавил, что планируется также отремонтировать тротуары на Гражданском проспекте, Народном бульваре, улице 50-летия Белгородской области, Белгородском проспекте и других улицах.
Ранее в Белгороде в подземном переходе на «Родине» уложили жёлто-голубую плитку, что вызвало у белгородцев недоумение. После возмущений горожан плитку в подземке демонтировали. Убрать в первую очередь решили жёлтую.
Ситуацию 15 августа прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Как оказалось, глава региона был не в курсе происходившего, поэтому он позвонил мэру Валентину Демидову. Градоначальник ответил, что вина лежит на арендаторе. Гладков попросил главу города впредь не допускать подобных ошибок.