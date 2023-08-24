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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Перекладывание плитки на Свято-Троицком бульваре в Белгороде

В центре Белгорода начали перекладывать плитку

24 августа 2023, 06:42
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
Перекладывание плитки на Свято-Троицком бульваре в Белгороде
Работы проходят на Свято-Троицком бульваре. Завершить их планируют к 5 сентября, сообщили в Белгорблагоустройстве.

В центре Белгорода начали перекладывать плитку. Восстановить необходимо порядка 400 кв. м покрытия на Свято-Троицком бульваре. Работы выполняются точечно — в тех местах, где разрушилась плитка. Завершить ремонт планируют к 5 сентября.

Замглавы администрации Белгорода Александр Лоскутов добавил, что планируется также отремонтировать тротуары на Гражданском проспекте, Народном бульваре, улице 50-летия Белгородской области, Белгородском проспекте и других улицах.

Ранее в Белгороде в подземном переходе на «Родине» уложили жёлто-голубую плитку, что вызвало у белгородцев недоумение. После возмущений горожан плитку в подземке демонтировали. Убрать в первую очередь решили жёлтую.

Ситуацию 15 августа прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Как оказалось, глава региона был не в курсе происходившего, поэтому он позвонил мэру Валентину Демидову. Градоначальник ответил, что вина лежит на арендаторе. Гладков попросил главу города впредь не допускать подобных ошибок.

Перекладывание плитки на Свято-Троицком бульваре в БелгородеПерекладывание плитки на Свято-Троицком бульваре в Белгороде
Перекладывание плитки на Свято-Троицком бульваре в БелгородеПерекладывание плитки на Свято-Троицком бульваре в Белгороде
Перекладывание плитки на Свято-Троицком бульваре в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
В мэрии объяснили, почему в переходе Белгорода положили плитку цветов флага Украины
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Благоустройство#Новости Белгорода#Плитка#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Свято-троицкий бульвар#Валентин Демидов#Александр Лоскутов
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