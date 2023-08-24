В Белгородской области разберутся с оскорблением участников СВО

По словам белгородки, обидчик также назвал семьи мобилизованных нищебродами и обвинил в том, что они не смогли «отмазаться» от участия в СВО. Жёны мобилизованных написали заявление в прокуратуру, но там подобные высказывания не посчитали административным правонарушением.