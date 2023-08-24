В Белгородской области разберутся с оскорблением участников СВО

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
«Мы, семьи мобилизованных, хотим придать огласке историю с оскорблением в адрес наших мужей. Муж заместителя главы администрации в общественном месте при свидетелях, в присутствии жён мобилизованных, оскорблял наших защитников, называя их дураками», — написала женщина.
По словам белгородки, обидчик также назвал семьи мобилизованных нищебродами и обвинил в том, что они не смогли «отмазаться» от участия в СВО. Жёны мобилизованных написали заявление в прокуратуру, но там подобные высказывания не посчитали административным правонарушением.
Если это произошло, это, конечно, позор тем людям, которые позволяют себе такие вещи говорить. Вы правы, что возмущаетесь. Действительно, наша молодёжь, взрослые мужчины с оружием в руках защищают нашу страну, получают ранения, гибнут, поэтому наша задача — помогать им и их семьям, что мы и стараемся делать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона уже поговорил с главой Краснояружского района Андреем Миськовым и завтра туда поедет Евгений Воробьёв — начальник управления региональной безопасности, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, в конце августа белгородским участникам СВО отвезут необходимое оборудование и снаряжение. Сопровождать груз будут депутаты областной думы.