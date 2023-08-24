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В Белгородской области разберутся с оскорблением участников СВО

В Белгородской области разберутся с оскорблением участников СВО

24 августа 2023, 17:35
Фото: Bel.ru
Жалобу жительницы села Колотиловка Краснояружского района в прямом эфире 24 августа зачитал губернатор Вячеслав Гладков. По словам женщины, муж которой воюет на СВО, супруг заместителя главы администрации оскорбил при свидетелях участников спецоперации.
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СВО
«Мы, семьи мобилизованных, хотим придать огласке историю с оскорблением в адрес наших мужей. Муж заместителя главы администрации в общественном месте при свидетелях, в присутствии жён мобилизованных, оскорблял наших защитников, называя их дураками», — написала женщина.

По словам белгородки, обидчик также назвал семьи мобилизованных нищебродами и обвинил в том, что они не смогли «отмазаться» от участия в СВО. Жёны мобилизованных написали заявление в прокуратуру, но там подобные высказывания не посчитали административным правонарушением.

Если это произошло, это, конечно, позор тем людям, которые позволяют себе такие вещи говорить. Вы правы, что возмущаетесь. Действительно, наша молодёжь, взрослые мужчины с оружием в руках защищают нашу страну, получают ранения, гибнут, поэтому наша задача — помогать им и их семьям, что мы и стараемся делать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона уже поговорил с главой Краснояружского района Андреем Миськовым и завтра туда поедет Евгений Воробьёв — начальник управления региональной безопасности, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, в конце августа белгородским участникам СВО отвезут необходимое оборудование и снаряжение. Сопровождать груз будут депутаты областной думы.

Белгородским бойцам отвезут снаряжение в зону СВО
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#Общество#Белгородская область#Скандал#Краснояружский район#Оскорбление#Вячеслав Гладков#Алина Харина#СВО#Участник СВО
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