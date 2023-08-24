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В Белгородской области исчезают памятники итальянским солдатам

В Белгородской области исчезают памятники итальянским солдатам

24 августа 2023, 06:58
Фото: предоставил Николай Савченко
В Красногвардейском районе не угасают споры о скандальном мосте Дружбы, установку которого финансировала итальянская сторона, также в регионе начали пропадать памятники итальянским солдатам. Установку этих памятников одобряли не все местные жители. Подробнее — в нашем материале.

После публикации о краже памятника итальянским солдатам, в Бел.Ру обратился местный житель Николай Савченко. Речь зашла о скандальном мосте в Ливенке Красногвардейского района через реку Валуй, который установили активисты Национальной ассоциации ветеранов альпийских войск при участии секции города Брешиа. Мост носит название мост Дружбы. Объект построили в 2018 году. Разработку проекта и строительно-монтажные работы финансировала итальянская сторона.

Приближается День освобождения Ливенки Красногвардейского района. 26 января 1943 года недобитые остатки альпийского корпуса Муссолини были напоследок обстреляны «Катюшами» за околицей села и их перестали преследовать, так как они уже не представляли никакой боевой угрозы для нашей армии. Но в Италии, как ни странно, потомки фашистов празднуют свою «победу» под Николаевкой (Ливенкой). И не как-нибудь скромно (потому что «победа»-то липовая, был разгром на Дону и бегство почти 180 км), а десятитысячной манифестацией со штандартом и вымпелами, на которых бряцают медальки от Муссолини. И эти самые потомки умудрились в 2018 году, в аккурат на 75-ю годовщину, как они считают, «эпической битвы за честь и за жизнь» втюхать ливенцам мостик с более чем трёхметровыми силуэтами альпийских стрелков на перилах. Это не что иное, как замаскированный под мост мемориал «славы» солдат фашистской Италии.
Николай Савченко
Фото: предоставил Николай Савченко

По словам мужчины, руководство Красногвардейского района обещало срезать верхнюю часть перил до уровню ГОСТа — не выше 1,2 метра. В настоящий момент перила моста выше двух метров, сейчас на них остались лишь безголовые фигуры, подчёркивает Николай.

Местные патриоты постоянно боролись, как могли, с этим позором. Госпожа Куташова [глава района] дала команду срезать головы в пернатых шляпах и обещала укоротить перила до высоты в 1 метр. Но, видимо, ей не хватает полномочий или политической воли, чтобы мост был с нормальными перилами, позволяющими рыбачить с моста и любоваться видами реки.
Николай Савченко

Напомним, что вызвавшую споры символику на мосту убрали в начале января 2023 года. Ранее её проверили на принадлежность к нацистской атрибутике.

Символику на мосту в Ливенке проверят на принадлежность к нацистской атрибутике
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Также отметим, что мост не пришёлся по душе многим жителям муниципалитета. Жители считали, что району не нужно сооружение, напоминающее об альпийских стрелках времён войны. Глава администрации Анна Куташова заявляла, что мост не является мемориалом или памятником. Мост, по её мнению, является архитектурным сооружением. Мнение главы жители не разделили. В комментариях в соцсети главы один из подписчиков напомнил, что на табличке на мосту Дружбы указано, что возведён он «…в память о советских и итальянских воинах и гражданских лицах, павших в годы Второй мировой войны…».

Глава района в Белгородской области ответила на нашумевший вопрос о мосте Дружбы
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Кроме того, ранее «Блокнот Воронеж» сообщил, что в Ливенке недавно был демонтирован памятник итальянским солдатам.

Фото: предоставил Николай Савченко

Стоит отметить, что в 2021 году в одной из программ на телеканале «Звезда» также предположили, что памятники в Красногвардейском районе Белгородской области посвящены нацистским пособникам.

Ранее мы уже сообщали, что в Белгородской области пропал ещё один памятник итальянским солдатам. Мемориал установили в начале 90-х годов между хутором Покладов и селом Гарбузово Алексеевского округа. Во время войны наши войска отразили там атаку трёх итальянских дивизий. Памятник установили родственники погибших, а местные жители были якобы против его установки. За памятником ухаживали неизвестные волонтёры. По данным Telegram-канала Mash, недавно памятник увезли «анонимные волонтёры» при помощи экскаватора.

Чтобы выяснить, какова дальнейшая судьба скандального моста, а также что произошло с памятниками, редакция Бел.Ру отправила официальные запросы в местные администрации.

Mash: Памятник итальянским солдатам украли в Белгородской области
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