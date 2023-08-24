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В Белгороде в ДТП с автобусом пострадала пожилая пассажирка

В Белгороде в ДТП с автобусом пострадала пожилая пассажирка

24 августа 2023, 10:24
Фото: 1MI
Автобус столкнулся с разворачивающимся автомобилем на улице Щорса, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В Белгороде в ДТП пострадала 68-летняя пассажирка автобуса. Авария произошла накануне на улице Щорса. 27-летний водитель автобуса не предоставил преимущество разворачивающемуся автомобилю. При этом водитель последнего включил проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

Ещё одно ДТП было в Старооскольском горокруге. На дороге «Магистраль 1-1» 44-летняя женщина за рулём иномарки не рассчитала дистанцию с КамАЗом и въехала в него. Оскольчанка получила травмы.

В Белгородском районе на федеральной трассе «Крым» 69-летний водитель Kia не уступил дорогу «Ладе». Машины столкнулись. Иномарка въехала в припаркованный Hyundai. В ДТП пострадал водитель Kia.

Также авария произошла в Губкине на улице Белгородской. Водитель иномарки наехал на 43-летнего пешехода, который шёл по нерегулируемому переходу. Мужчина пострадал.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Белгородский район#Губкин#Водитель#Автобус#Пешеход#КамАЗ#УМВД#Иномарка#Белгород#Наталья Корявых
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