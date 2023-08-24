В Белгороде в ДТП с автобусом пострадала пожилая пассажирка

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Белгороде в ДТП пострадала 68-летняя пассажирка автобуса. Авария произошла накануне на улице Щорса. 27-летний водитель автобуса не предоставил преимущество разворачивающемуся автомобилю. При этом водитель последнего включил проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.
Ещё одно ДТП было в Старооскольском горокруге. На дороге «Магистраль 1-1» 44-летняя женщина за рулём иномарки не рассчитала дистанцию с КамАЗом и въехала в него. Оскольчанка получила травмы.
В Белгородском районе на федеральной трассе «Крым» 69-летний водитель Kia не уступил дорогу «Ладе». Машины столкнулись. Иномарка въехала в припаркованный Hyundai. В ДТП пострадал водитель Kia.
Также авария произошла в Губкине на улице Белгородской. Водитель иномарки наехал на 43-летнего пешехода, который шёл по нерегулируемому переходу. Мужчина пострадал.