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Убившие бабушку белгородские подростки прятались на Кубани и в Воронежской области

Убившие бабушку белгородские подростки прятались на Кубани и в Воронежской области

24 августа 2023, 07:02
Фото: 1MI
Подростки после избиения пенсионерки мотыгой уехали из Белгородской области. Их ориентировки направили в другие регионы. Вскоре молодых людей нашли, сообщили в региональном УМВД.

Подростки, убившие пенсионерку в Новосадовом Белгородского района, после совершения преступления уехали из Белгородской области. Полиция разослала ориентировки в другие регионы. В итоге парня нашли в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, а девушку — в Воронежской области.

Пожилую белгородку забили мотыгой её 15-летний внук и его 16-летняя подруга. По предварительной версии, юноша договорился с девушкой убить бабушку из-за плохих взаимоотношений.

17 августа женщина не отпустила внука гулять. К ним в гости пришла его подруга с мотыгой. Между подростками и белгородкой возник спор, а затем молодые люди по разу ударили пенсионерку по голове.

Тело обнаружили полицейские после того, как сын пожилой женщины забил тревогу. Вскоре правоохранители установили личности подозреваемых. Однако они уехали в другие регионы. Их удалось найти. Возбуждено уголовное дело.

Пожилую белгородку мотыгой забили её 15-летний внук и его 16-летняя подруга
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Подростки#Уголовное дело#Полиция#Краснодарский край#Бабушка#Наталья Корявых#Воронежская область#Спор#Мотыга
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