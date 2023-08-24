Убившие бабушку белгородские подростки прятались на Кубани и в Воронежской области

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Подростки, убившие пенсионерку в Новосадовом Белгородского района, после совершения преступления уехали из Белгородской области. Полиция разослала ориентировки в другие регионы. В итоге парня нашли в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, а девушку — в Воронежской области.
Пожилую белгородку забили мотыгой её 15-летний внук и его 16-летняя подруга. По предварительной версии, юноша договорился с девушкой убить бабушку из-за плохих взаимоотношений.
17 августа женщина не отпустила внука гулять. К ним в гости пришла его подруга с мотыгой. Между подростками и белгородкой возник спор, а затем молодые люди по разу ударили пенсионерку по голове.
Тело обнаружили полицейские после того, как сын пожилой женщины забил тревогу. Вскоре правоохранители установили личности подозреваемых. Однако они уехали в другие регионы. Их удалось найти. Возбуждено уголовное дело.