Стало известно о новых назначениях в экономическом блоке Белгородской области

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов уволился из правительства. В команде Вячеслава Гладкова чиновник проработал 2,5 года. Экс-чиновник сам подтвердил информацию об увольнении. Как оказалось, он покинул пост, потому что переходит на другую работу.