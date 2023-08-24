Стало известно о новых назначениях в экономическом блоке Белгородской области

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Белгородской области назначили нового замминистра экономического развития. Информация о нём появилась на сайте правительства региона.
Заместителем министра стал Михаил Баштовой. Ранее он возглавлял отдел стратегического планирования в этом же ведомстве.
Добавим, что непосредственно на сайте министерства экономического развития и промышленности региона информацию о назначении на момент написания заметки не публиковали.
Согласно информации на портале регионального правительства, теперь Баштовой является замминистра и возглавляет департамент стратегического планирования и конкурентной политики.
Напомним, что обязанности врио министра экономразвития и промышленности Белгородской области исполняет Максим Гусев.
Ранее сообщалось, что заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов уволился из правительства. В команде Вячеслава Гладкова чиновник проработал 2,5 года. Экс-чиновник сам подтвердил информацию об увольнении. Как оказалось, он покинул пост, потому что переходит на другую работу.