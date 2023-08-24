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Михаил Баштовой стал замминистра экономразвития Белгородской области

Стало известно о новых назначениях в экономическом блоке Белгородской области

24 августа 2023, 08:36
Фото: 1MI

Михаил Баштовой стал замминистра экономразвития Белгородской области

Ранее чиновник был руководителем отдела стратегического планирования в этом же ведомстве. Об изменениях говорится на сайте регионального правительства.

В Белгородской области назначили нового замминистра экономического развития. Информация о нём появилась на сайте правительства региона.

Заместителем министра стал Михаил Баштовой. Ранее он возглавлял отдел стратегического планирования в этом же ведомстве.

Добавим, что непосредственно на сайте министерства экономического развития и промышленности региона информацию о назначении на момент написания заметки не публиковали.

Согласно информации на портале регионального правительства, теперь Баштовой является замминистра и возглавляет департамент стратегического планирования и конкурентной политики.

Напомним, что обязанности врио министра экономразвития и промышленности Белгородской области исполняет Максим Гусев.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов уволился из правительства. В команде Вячеслава Гладкова чиновник проработал 2,5 года. Экс-чиновник сам подтвердил информацию об увольнении. Как оказалось, он покинул пост, потому что переходит на другую работу.

Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
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