СГОК и фонд «Милосердие» открыли интерактивный исторический проект на Белгородчине

20 августа состоялась массовая тематическая игра, участники которой смогли опробовать свои силы в игровом ратном деле и узнать много нового об истории родного края. В ходе реконструкции обыграли исторические события, произошедшие при становлении крепости Оскол. Для игроков и гостей мероприятия приготовили угощение по старинным рецептам: походный суп из щавеля и вяленого мяса, кашу на льняном масле с черносливом, хлеб из печи.