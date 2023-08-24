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СГОК и фонд «Милосердие» открыли интерактивный исторический проект на Белгородчине

СГОК и фонд «Милосердие» открыли интерактивный исторический проект на Белгородчине

24 августа 2023, 11:33
В Белгородской области стартовал волонтерский проект «Оскол изначально», который получил грантовую поддержку благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа.

Его авторы — участники старооскольского исторического клуба «Казарла» в этом году стали победителями конкурсного отбора лучших общественных инициатив «Стальное дерево».

Инициатива волонтеров — практическое погружение школьников в историю средневековой Белгородчины, знакомство с бытом людей и особенностями ратного дела. Для этого организаторы провели цикл краеведческих лекций, мастер-классов по изготовлению костюмов и доспехов 16-17 веков, а также тренировок по спортивно-историческому фехтованию.

20 августа состоялась массовая тематическая игра, участники которой смогли опробовать свои силы в игровом ратном деле и узнать много нового об истории родного края. В ходе реконструкции обыграли исторические события, произошедшие при становлении крепости Оскол. Для игроков и гостей мероприятия приготовили угощение по старинным рецептам: походный суп из щавеля и вяленого мяса, кашу на льняном масле с черносливом, хлеб из печи.

«Нередко у школьников снижен познавательный интерес к истории родного края. Отчасти это происходит из-за отсутствия интерактивности в изучении школьной программы. Проект „Стального дерева“ поможет ребятам прикоснуться к прошлому Белгородчины в игровой форме — через знакомство с традиционными ремеслами и полезными навыками далеких предков», — комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

В 2023 году фонд вручил 16 грантов активным жителям и общественным организациям Белгородской области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Сгок#Мастер-классы#Стальное дерево#Артем Черненко
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