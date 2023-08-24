РЭО: Все 325 мусоровозов Крыма подключили к системе «АПРО»

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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На сегодняшний день в Республике Крым к системе подключены все транспортные средства для вывоза твердых коммунальных отходов — 325 мусоровозов, пишет 56orb.ru.
Издание информирует, что благодаря АИС «АПРО» стало возможным в режиме онлайн осуществлять наблюдение за работой и движением мусоровозов Крыма на карте. Также часть ее функционала позволяет контролировать обращение с отходами. АИС «АПРО» в автоматическом режиме фиксирует все отклонения от заданного алгоритма действий и передает данные о нарушениях в центр управления. Если мусоровоз не вышел на маршрут, превысил установленный скоростной режим или пропустил пункт маршрута, работники линейного отдела получают уведомление в автоматическом режиме.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что разработка системы «АПРО» осуществлялась с целью обеспечения беспрецедентного на данный момент уровня прозрачности в сфере обращения с отходами. По его словам, создание в Российской Федерации комплексной системы обращения с ТКО и достижение целей нацпроекта «Экология» возможны только через сквозную автоматизацию всех процессов деятельности региональных операторов.
В Республике Крым подключение транспорта для вывоза мусора к АИС «АПРО» является только одним из этапов внедрения всеобъемлющего контроля за процессами по обращению с ТКО. Доступ к ПО системы предоставляется в рамках соглашения с ГУП РК «Крымэкоресурсы».
По словам заместителя гендиректора Российского экологического оператора по цифровизации Алексея Бурова, крайне важны идентификация и решение проблемы на всех ее уровнях, начиная с каждого отходообразователя в стране. Высокие технологии и IT-продукты, создаваемые при участии специалистов сферы обращения с ТКО, дают возможность сделать это максимально быстро и качественно.
Система «АПРО» внедряется в нескольких регионах Российской Федерации, в том числе в Крыму, Подмосковье, Ставропольском крае и Нижегородской области. В этих областях формируются новые стандарты полноты, актуальности и доступности информации о деятельности по обращению с отходами, которые обеспечиваются системой, а также подходы к автоматизации в сфере обращения с ТКО, которые планируют рекомендовать к внедрению повсеместно.