РЭО: Все 325 мусоровозов Крыма подключили к системе «АПРО»

Издание информирует, что благодаря АИС «АПРО» стало возможным в режиме онлайн осуществлять наблюдение за работой и движением мусоровозов Крыма на карте. Также часть ее функционала позволяет контролировать обращение с отходами. АИС «АПРО» в автоматическом режиме фиксирует все отклонения от заданного алгоритма действий и передает данные о нарушениях в центр управления. Если мусоровоз не вышел на маршрут, превысил установленный скоростной режим или пропустил пункт маршрута, работники линейного отдела получают уведомление в автоматическом режиме.